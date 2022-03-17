Getir, son çıktığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım toplayarak değerini 11,8 milyar dolara yükseltmeyi ve 'decacorn' unvanına kavuşmayı başardı. Şirket, sadece bir yıl önce 1 milyar dolar değerlemeyi aşmıştı.

Türkiye’de çok hızlı bir büyüme süreci geçiren hızlı teslimat hizmeti Getir, 1 yılı biraz aşkın sürede hizmet ettiği ülke sayısını 9’a genişletmeyi başardı. Rekabet ettiği ülkelerde rakiplerinin karşısında büyük başarı kazanan şirket, geçtiğimiz yılın mart ayında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşıp unicorn unvanını alarak Türkiye’de bu başarıya ulaşan ilklerden birisi olmuştu.

Fakat Getir için bu, yalnızca bir başlangıç gibi gözüküyordu ve öyle de oldu. Şirket, yaptığı çalışmaların meyvesini aldı ve son çıktığı yatırım turunu tamamladı. Getir, 768 milyon dolar yatırım topladığı son turda şirket değerini 11,8 milyar dolara yükselti. Şirket, böylelikle neredeyse tam bir yılda 10 kattan fazla değer kazandı ve ‘decacorn’ unvanını elde etti.

"Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor"

Getir Kurucusu Nazım Salur, yaptığı açıklamada “Getir’in Avrupa’da sektöründe ilk decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Salur, hızlı teslimat fikrinin yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü, son yatırım turunda yatırımcıların ilgisinin de Getir’e olan güvenlerinin ve uluslararası pazarlarda büyümelerini sağlayan desteklerinin de göstergesi olduğunu belirtti. Salur, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Yeni kaynak ile hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeyi sürdürürken, çalışanlarımıza yatırım yapmaya ve bünyemize yeni yetenekler katmaya devam edeceğiz.”

Avrupa'daki unicorn şirketler listesinde 4. sıraya yükseldi

Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights’ın yayınladığı verilere göre dünyadaki 1.052 unicorn şirket arasında son değerleme ile 36. sıraya yükseldi. Bu değerleme Getir’i aynı zamanda Avrupa’daki unicorn şirketler listesinde 4.sıraya taşıdı.

Getir, yurt dışı faaliyetlerine geçtiğimiz yılın ocak ayında İngiltere ile başlamıştı. Kısa süre içinde Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz pazarlarına giriş yapmış, kasım ayında da ABD’de hizmet vermeye başlamıştı. Getir, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra yurt dışında 48 şehirde 1.100’den fazla deposuyla hizmet veriyor.

Decacorn nedir?

Girişim sektöründe nispeten yeni bir kavram olan 'decacorn', piyasa değeri 10 milyar doları aşan şirketler için kullanılıyor. Türkiye'nin ilk Decacorn'u, elektronik ticaret paltformu Trendyol olmuştu.