Popüler teslimat platformu Getir'in internet sitesinde erişim problemi yaşanıyor. Hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar bir hata koduyla karşılaşıyor.

2015 yılında kurulan hızlı teslimat servisi Getir, son zamanlarda yaptığı hamlelerle ülkemizin en büyük girişimlerinden biri hâline gelmişti. Şirket, mobil uygulaması üzerinden iş bulma, yemek ve market ürünleri teslimatı, araç kiralama ve daha birçok farklı konuda hizmet veriyordu.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Getir hakkında bazı gelişmeler de yaşanmıştı. Şirket CEO’su, ‘Ekonomik kasırga yaklaşıyor’ ifadeleriyle ekonomik endişeler hakkında konuşmuştu. Bunun yanı sıra şirketin küçülmeye gidebileceği aktarılmıştı. Getir hakkında haberler gelmeye devam ederken şimdi de platforma erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Getir'de erişim sorunu yaşanıyor

Bazı kullanıcılar, yemek siparişleri konusunda ülkemizde en önde gelen platformlardan biri olan Getir’in internet sitesinde sorunlar yaşamaya başladı. Gelen haberlerde, siteye girmeye çalışanların bir hata kodu ile karşılaştığı ve hizmetlerden yararlanamadığı görüldü.