Getir CEO'su Nazım Salur, JPMorgan Chase CEO'sunun yaptığı konuşmayı alıntılayarak endişelendiren bir paylaşım yaptı. CEO, "tüm dünya için İşler daha da zorlaşacak gibi duruyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin en başarılı şirketlerinden birisi olan Getir’in CEO’su Nazım Salur, bugün Twitter’dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dünyanın en büyük bankalarından birisi olan JPMorgan Chase’in CEO’sunun konuşmasını paylaşan Salur, tüm dünyada artan ekonomik endişeye parmak gösterdi.

Jamie Dimon, yakın zamanda yaptığı bir konuşmada tüm dünyanın ekonomik geleceğiyle ilgili korkutan ifadelere yer verdi. “Bu bir fırtına.” Diyerek sözüne başlayan Dimon, “Şu anda hava güneşli, hepimiz iyi gibiyiz, herkes ABD Merkez Bankası’nın bunu engelleyebileceğini düşünüyor. Fırtınaysa hemen dışarıda ve bize doğru geliyor. Küçük mü yoksa Sandy süper kasırgası mı olduğunu bilmiyoruz. Kendinizi hazırlasanız iyi edersiniz.” ifadelerine yer verdi.

Getir CEO'su da endişesini dile getirdi:

JPMorgan CEO’sunun sözlerini paylaşan Nazım Salur da bu sözlerden yola çıkarak “Tüm dünyada işler daha da zorlaşacak gibi gözüküyor.” açıklamasında bulundu. Öte yandan Jamie Dimon’ın sözlerine benzer bir şekilde daha önce de yaklaşan ekonomik felaketlere yönelik açıklamalar gelmiş, bunlardan öne çıkanlarından birisi de Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey tarafından yapılmıştı.

Tüm bunların yanı sıra özellikle 2021 yılında ve bu yılın ilk yarısında büyük bir büyümeye imza atan Getir, geçtiğimiz hafta çarpıcı bir iddiaya özne olmuştu. TechCrunch tarafından paylaşılan haberde Getir’in yaptığı bir sunumda küçülmeye gideceğini açıkladığı belirtilmişti. Küçülmenin oranıysa %14 olarak belirlenmişti.