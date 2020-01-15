Ülkemizde geliştirilen uygulamalardan bazıları, başarısıyla yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Son dönemin başarılı uygulamalarından biri olan Getir uygulaması da dünyanın teknoloji anlamında başkenti olarak görülen Silikon Vadisi'nden tam 38 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

Ülkemizde geliştirilen projelerden bazıları, yakaladıkları başarılarla uluslararası alanda adlarından söz ettiriyor. Daha önce birçok kez yabancı yatırımcıların yatırım yaptığı bu projeler, büyüyerek yollarına devam ediyor. Kısa süre öncesine kadar yalnızca İstanbul'da hizmet veren fakat bir anda hizmetini farklı şehirlere doğru genişleten Getir uygulaması da bahsettiğimiz projelerden biri olma yolunda ilerliyor.

BiTaksi uygulamasının yanı sıra Getir'in de kurucusu olan Nazım Salur, bu projelerin yakaladığı başarıların ardındaki isim olarak karşımıza çıkıyor. Silikon Vadisi'ne yaptığı yatırımlarla bilinen Sir Michael Moritz’in yatırımını aldıklarını belirten Salur, bu yatırımın yeni pazarlara açılmalarına destek olacağını belirtiyor.

Getir uygulaması, yurt dışına da açılabilir:

38 milyon dolarlık yatırımla oluşturmayı hedefledikleri 100 milyonluk fonun önemli bir kısmını tamamlayan Getir ekibi, sadece yurt içinde değil yurt dışında da kendine hedefler belirlemiş durumda. Henüz yurt dışında aktif olan bir uygulama olmayan Getir, şu anda İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de kullanılabilir durumda.

2019 yılının aralık ayında 1,5 milyon siparişle önemli bir başarıya imza atan Getir uygulamasının ilk yurt dışı durağının Londra olması bekleniyor. Şirketin hedefleri arasında Paris, Sao Paolo ve Mexico City gibi önemli noktalar bulunuyor.

Gıdadan teknolojik ürünlere kadar birçok ürünü satmakta olan Getir uygulamasının satışları hakkında konuşan Nazım Salur, en çok satılan ürünün su olduğunu, bunun yanı sıra gıda ürünlerine ek olarak kadın çorabı ve iPhone şarj aletinin kullanıcılardan yoğun talep gördüğünü söyledi. Şirketin aldığı yatırımla ürün listesini genişletmesi ve hem yurt içi hem de yurt dışında farklı pazarlara açılması bekleniyor.