Dr. Mehmet Öz, Kahvaltı Karşıtı Sözlerine Açıklık Getirdi

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, TMZ dergisine verdiği röportajdaki, "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası" şeklindeki ifadesine açıklık getirdi.

ABD'deki televizyon programlarında sıklıkla boy gösteren Dr. Mehmet Öz, TMC Dergisi'ne verdiği bir röportajda, yıllardır beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu savunan sözlerine karşı çıkarak, kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söylemişti.

Mehmet Öz'e göre yapmamız gereken en akıllıca şey, kahvaltıyı tamamen hayatınızdan çıkarmak ve ilk yemeğinizi gerçekten acıktığımızda yemek. Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Ezber bozan açıklamasıyla diyetisyen ve doktorları ikiye ayıran Öz, kamuoyunda çıkan tartışmalar üzerine açıklamalarda bulunarak 'kahvaltı karşıtı' olarak algılanan sözlerine açıklık getirdi. Ünlü doktor, şu önerileri sıraladı:

Aralıklı oruç sistemi artık bütün hekimler tarafından öneriliyor. Hem kilo kaybı için yararlı hem de hastalıkları azaltarak ömrü uzatıyor.

kaybı için yararlı hem de hastalıkları azaltarak ömrü uzatıyor. Atalarımız da sabah kalkar kalkmaz yemek yemezdi. Yemek yemeden önce hareket ettiğiniz zaman kaslar daha iyi çalışıyor.

yemeden önce hareket ettiğiniz zaman kaslar daha iyi çalışıyor. Ben sabah yemek yemeyin demiyorum. Ama 07.00’de uyanıyorsanız 11.00’de yiyin diyorum. Akşam da 19.00’dan sonra yemeyin. Siz uyurken bağırsaklarınız da dinlenebilsin.

da 19.00’dan sonra yemeyin. Siz uyurken bağırsaklarınız da dinlenebilsin. Akşamdan sabaha kadar 12 saat yemek yemeyince hormonlar dengeyi buluyor ve böylece insan kalkar kalkmaz yemek istemiyor.

kalkar kalkmaz yemek istemiyor. Hekimler senelerce tam tersini söylediler ama bu, 100 sene önce başlayan, büyük şirketlerin reklamları sonucu ortaya çıkmış bir durum.

reklamları sonucu ortaya çıkmış bir durum. Ben de kahvaltı etmeyi severim ama geç yerim. Bu tür beslenmeye önem verenler doctoroz.com’daki System 20 adlı programımızı inceleyebilirler.

Yapılan araştırmalar neticesinde birçok uzman, kahvaltının isteğe bağlı olması gerektiğini düşünürken, Dr. Mehmet Öz’e göre kahvaltının tam anlamıyla doğru olabilmesi için doğru zamanda yapılması gerekiyor.