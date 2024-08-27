GetirFinans ile Fibabanka arasında dikkat çeken bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği kapsamında Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılık hizmetleri için BDDK'den izin alındı.

Türkiye'nin en popüler hızlı teslimat şirketi Getir'in finans üzerine kurulan iştiraklerinden "GetirFinans", dikkat çekecek bir işe imza attı. Fibabanka ile güçlerini birleştiren GetirFinans, Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılık hizmetleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iznini aldı.

GetirFinans ile Fibabanka ortaklığında hayata geçirilecek hizmet, Getir mobil uygulaması üzerinden erişilebilir olacak. Kullanıcılar, bu sekme üzerinden dijital bankacılık hizmeti alabilecekler. Yapılan açıklamalara göre GetirFinans ile Fibabanka'nın yeni hizmeti; hızlı, ücretsiz ve çeşitli avantajlar sunacak olması nedeniyle tüketicilerin ilgisini çekecek.

Taraflar memnun

GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda tarafların bu iş birliğinden memnun olduklarını görüyoruz. Yiğit Çağlayan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

GetirFinans olarak Türkiye’ye bir ilki Fibabanka iş birliğiyle getiriyoruz. Getir’in kullanıcı deneyimi ve hızını, Fibabanka’nın güvenli ve çevik Servis Modeli Bankacılığı ile birleştirerek, GetirFinans’ta herkes için kazançlı ve ücretsiz bir dijital bankacılık deneyimi hazırladık. Kullanıcılarımız, kendileri için en iyi fırsatlara ve en avantajlı tekliflere Getir uygulaması içinde yer alan GetirFinans’tan kolayca erişebilecek. Özel faydalarla dolu hizmetimizi çok yakında kullanıcılarımıza sunacağız.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ise şöyle konuştu:

En son teknoloji ve stratejik ortaklıklar yoluyla finansal hizmetleri her geçen gün geliştirme taahhüdümüzü, GetirFinans ile yaptığımız bu iş birliğiyle ileri taşımaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’de bir ilk olan bu iş birliğimiz, alıştığımız bankacılık modellerini dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda finansal hizmetleri daha erişilebilir ve kolay hale getirme vizyonumuzla da mükemmel bir uyum sağlıyor. Servis modeli bankacılığı vizyonumuz ve hazır altyapımız ile, finansal kapsayıcılığın alanını genişletirken tüm ekosistemin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz.