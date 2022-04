2020 yılının en iyi PlayStation oyunu seçilen Ghost of Tsushima'nın merakla beklenen filminden nihayet yeni haberler geldi. Filmin senaristi Takashi Dorscher olacak.

PlayStation 4 ve 5’in uzun bir zamandır en sevilen oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima, geçtiğimiz günlerde ilginç bir haberle gündeme gelmişti. PlayStation 4 kullanıcıları için kısa bir süreliğine yanlışlıkla ücretsiz olmasının ardından çok sayıda kullanıcı oyunu koleksiyonuna eklmeyi başarmıştı.

Bu yanlışlığın ardından PlayStation’dan herhangi bir düzenleme yapılmadı. Ancak oyunun hayranlarını sevindirecek yeni bir haber geldi. Biliyorsunuz ki uzun bir zamandır Ghost of Tsushima’nın filme uyarlanması bekleniyor. Hem grafikleri hem de hikayesiyle göz dolduran oyunun sinemaya uyarlanmasını merakla bekleyenleri heyecanlandıracak yeni bilgiler ortaya çıktı.

Filmin senaristi Takashi Doscher olacak

Çıktığı günden bu yana PlayStation’ın en başarılı oyunları arasında gösterilen oyunun, film uyarlamasında yönetmen koltuğuna John Wick’in başarılı yönetmeni Chad Stahelski’nin oturacağı açıklanmıştı. Ancak filmin oyuncu kadrosu ve senaristiyle ilgili bir bilgi verilmemişti. Uzun bir bekleyişin ardından bugün filmle ilgili yeni haberler geldi. Filmin senaryosunu Still ve Only filmlerinden hatırladığımız Tahashi Doscher’in Ghost of Tsushima’nın kaleme alacağı açıklandı.

Filmin oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler ise hala sır gibi saklanmaya devam ediliyor. Ancak yönetmen ve senarist olarak karşımıza çıkan iki büyük isimle birlikte filmde başarılı bir iş çıkartılacağı hissi giderek artıyor. Filmle ilgili çalışmalar her ne kadar biraz yavaş ilerliyor olsa da eminiz ki güzel bir uyarlama izledikten sonra birçoğumuz bu uzun bekleyişimizi unutacağız. Umuyoruz yakın bir zamanda oyuncu kadrosundan da yeni ve şaşırtıcı haberler gelir.