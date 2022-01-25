Dwayne Johnson, popüler bir oyunun film uyarlaması üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Popüler oyuncu aynı zamanda söz konusu oyunu yıllardır oynadığını söyledi.

The Rock lakabıyla da tanıdığımız Dwayne Johnson yeni filmi Black Adam’ın vizyona girmesine hazırlanıyor. Johnson, Hızlı ve Öfkeli serisinden ayrılmasıyla birçok sevenini üzse de yeni projeleriyle hüzünlendirirken mutlu etmeyi başarıyor.

Son olarak Johnson’ı Netflix yapımı Red Notice filminde izlemiştik. Film rekor izlenme süresine ulaştı ve haftalarca Netflix’in en çok izlenenler listesinde yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde ise Red Notice’in iki yeni devam filminin geleceği ortaya çıktı. Devam filmleriyle ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Popüler bir oyunu filme dönüştürecekler

Yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını açıklayan Johnson, bu defa bir oyunu filme dönüştürdüklerini açıkladı.. Aksiyon ve macerası bol filmleriyle tanıdığımız Johnson üzerinde çalıştıkları bu yeni projeyle ilgili fazla bir açıklamada bulunmadı ancak söz konusu oyunu yıllardır severek oynadığını belirtti. Ayrıca bu sene içerisinde yakın bir zamanda da yeni projeyle ilgili bir duyuru yapacaklarını da belirtti.

Haliyle bu açıklamalar, oyunun hangisi olacağına dair heyecanlandıran soru bir soru işareti doğurdu. Gelin bu oyunun ne olabileceğine dair biraz beyin fırtınası yapalım.

Madden

Johnson, en sevdiği oyunlardan biri olduğunu söylediği Madden’a karşı açıkça büyük bir sevgi duyuyor. Oyunun isim babasının da geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmiş olması Johnson’ı etkileyip filmi için bu oyunu seçmiş olabilir diye düşünüyoruz. Oynadığı en havalı oyunlardan biri olduğunu söylemesi, belki de bu oyuna olan sevgisinden de kaynaklanmış olabilir.

Doom

Hatırlarsınız ki; Johnson, ID Software’in ikonik FPS serisinin çokça kötülenen 2006 filminde yer almıştı. O evrende bitmemiş bir işi olduğunu düşünmüyorsa eğer, şeytani ordularla tekrar kavga etmesini istemeyiz. Ancak yine de Doom da seçenekler arasında görünüyor.

Call of Duty

Johnson’ın oynadığı filmlere ve aksiyon sevgisine bakacak olursak Call of Duty oldukça olası geliyor. Oynadığı diğer filmlerden de aksiyona alışık olan Johnson’ın durağan bir film yapmasını bekleyemeyiz. Üstelik tarzına da uyabilecek bir ihtimal.

Fornite

Aynı Call of Duty gibi Fortnite’ta aynı sebeplerden aksiyonu bol bir film sunar bizlere. Üstelik Johnson, Fornite Chapter Two’nun çılgın sonunun ardından The Foundation olarak oyunda zaten yer aldı. Yine de belki de oynadığı ya da el atmadığı bir oyunla ilgili bir süpriz bizleri bekliyor olabilir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Dwayne Johnson’ı hangi oyunun filmiyle göreceğiz?