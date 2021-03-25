Yayınlandığı tarihten itibaren büyük ilgi gören ve satış rekorları kıran PS4 oyunu Ghost of Tsushima, beyaz perdeye uyarlanacak. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir söylenti olarak karşımıza çıkan haber, yeni yapılan bir açıklama ile Sony tarafından da doğrulandı.

Geçtiğimiz temmuz ayında oyun severlerle buluştuğundan beri pek çok rekora imza atan PlayStation 4 özel oyunu Ghost of Tsushima, hem grafikleri hem sunduğu hikaye hem de oyun içi dinamikleri ile herkesin beğenisini toplamayı başarmıştı. Oyun şu an 6.5 milyondan fazla satmış durumda ve PS4'ün en sevilen oyunları arasındaki yerini de çoktan aldı.

Oyun şimdi ise yepyeni ve heyecan verici bir haber ile yeniden gündemde. Sunduğu evren, hikayesi ve karakterleri ile zaten 'film gibi' hissettiren Ghost of Tsushima, beyaz perdede sinema severler ile buluşmaya hazırlanıyor. Sony tarafından da doğrulanan bu habere göre Ghost of Tsushima'nın filmi Sucker Punch Productions ve Sony Pictures ortaklığında hayata geçirilecek.

Yönetmen koltuğunda tanıdık bir isim var:

Ghost of Tsushima'nın sinema uyarlamasına dair henüz çok fazla bilgimiz olmasa da önemli ve heyecan verici bir bilgi paylaşılmış durumda. Sucker Punch Productions'ın oyun direktörü Nate Fox tarafından yapılan açıklamada, filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı da açıklandı; John Wick serisinin başarılı yönetmeni Chad Stahelski.

Özellikle filmde yer alacak aksiyon sahnelerinde yönetmenin deneyiminden faydalanmak istediklerini belirten Nate Fox, Jin'in gerilim dolu mücadelelerinin hakkını verebilecek en yetenekli ismin Chad Stahelski olduğunu da açıklamasında dile getirdi.

Tabii ki harika bir hikayeye sahip başarılı bir oyunu beyaz perdede izleme fikri her zaman için heyecan verici olmuştur ve Ghost of Tsushima'nın sinema uyarlaması da bu anlamda oldukça heyecan verici bir haber. Fakat henüz elimizde daha fazla bilgi yok. Oyuncu kadrosu, vizyon tarihi gibi detaylar için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.