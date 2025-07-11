Sony, Ghost of Yōtei evrenini donanım tarafında da hissettirecek yeni adımını duyurdu. Oyun deneyimini yalnızca içerikle değil, tasarımla da zenginleştirmeye devam ediyor. Ghost of Yōtei temalı PS5 modelleri hazır. Estetik tasarım ve kültürel öğeler bu kez donanımla buluşuyor. Ghost of Yōtei temalı PlayStation 5 konsolları sınırlı üretimle geliyor.

Sony, State of Play etkinliğinde Ghost of Yōtei’den merakla beklenen yeni oynanış görüntülerini gün yüzüne çıkardı. Etkinlikte bununla da sınırlı kalınmadı; oyuna özel tasarlanan iki farklı PlayStation 5 Sınırlı Sürüm paketi de duyuruldu.

Oyunun atmosferini yansıtan bu sunumun ardından, Japon sanatlarından ilham alan iki özel tasarımlı PS5 paketi de tanıtıldı. Konsollarla birlikte sunulan özel kapaklar ve DualSense kollar ise isteyenler için ayrı olarak satışa çıkacak. Japon kültüründen esinlenen bu özel sürümlerden ilki, altın detaylara sahip kintsugi temalı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Konsolun yüzeyinde Yōtei Dağı figürü yer alıyor

Kırıkların altınla onarıldığı geleneksel kintsugi sanatına gönderme yapan bu modelde, konsolun yüzeyinde altın tonlarında Yōtei Dağı figürü yer alıyor. Diğer model ise siyah ve fırça darbesi görünümlü detaylarıyla sumi-e sanatını temel alıyor. Her iki tasarım da PlayStation 5’in disk sürücülü versiyonunu baz alıyor.

Kutularda oyunun dijital sürümünün yanı sıra tasarımla uyumlu özel DualSense kontrolcü de bulunuyor. Kontrolcülerin dokunmatik yüzeyinde karakter Atsu'nun stilize bir silueti yer alıyor. Sony, bu kontrolcüleri ayrıca satışa da sunacak. Öte yandan kintsugi temalı tasarım, mevcut PS5 Slim ve PS5 Pro modelleri için çıkarılabilir konsol kapağı olarak da satın alınabilecek.

Ghost of Yōtei, 2 Ekim 2025 tarihinde çıkış yapacak. Aynı tarihte bu sınırlı sürüm PS5 paketleri ve aksesuarların da satışa sunulması planlanıyor. Ürünler, PlayStation Store üzerinden temin edilebilecek.