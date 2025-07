Sony, Ghost of Yōtei evrenini donanım tarafında da hissettirecek yeni adımını duyurdu. Oyun deneyimini yalnızca içerikle değil, tasarımla da zenginleştirmeye devam ediyor. Ghost of Yōtei temalı PS5 modelleri hazır. Estetik tasarım ve kültürel öğeler bu kez donanımla buluşuyor. Ghost of Yōtei temalı PlayStation 5 konsolları sınırlı üretimle geliyor.

Kaynak : https://www.gematsu.com/2025/07/ghost-of-yotei-state-of-play-gameplay-deep-dive-playstation-5-limited-edition-consoles-announced

