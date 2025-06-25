Geçtiğimiz yıllarda dikey kullanılan PS5'lerde yaşanabileceği iddia edilen sıvı metal sorunu ile ilgili yeni vakalar ortaya çıkmış durumda.

PS5 konsollarında bir süredir dile getirilen "sıvı metal" sorunu daha da yaygınlaşıyor gibi görünüyor. Özellikle ilk çıkan modellerin, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sorun yüzünden bozulma riski taşıdığı ortaya çıktı.

Alderon Games’in kurucusu Matthew Cassells, bir podcast’te yaptığı açıklamada PS5'in soğutma sisteminde kullanılan sıvı metalin, konsol dikey konumda tutulduğunda yerçekimi etkisiyle aşağıya sızabildiğini söyledi. Bu da işlemcinin bazı bölgelerinde kuru alanlar oluşturup cihazın aşırı ısınmasına ve hatta kendini kapatmasına neden olabiliyor.

Alderon Games kurucusu sıvı metal sorunuyla karşılaştıklarını söylüyor

Açıklamayı yapan şirketin geliştirdiği Path of Titans adlı oyunun son güncellemesinden sonra bazı PS5 kullanıcılarının oyunu oynarken sistemlerinin aniden kapandığını bildirmesiyle bu sorun daha görünür hâle geldi. Başta klasik çözümler önerilse de şikayetler artınca geliştirici firma konuyu derinlemesine incelemeye başladı.

Yapılan gözlemlere göre oyun ne kadar yoğun grafiklere sahipse, sistemin çökme ihtimali de o kadar artıyor. Son güncellemeden sonra kullanıcıların %2 ila %3'ü bu sorunu yaşadığını bildirmiş. Küçük bir yüzde gibi dursa da milyonlarca PS5 kullanıcısı olduğunu düşününce bu rakam az değil.

Kaç adet PS5'te bu sorunla karşılaşıldığı şimdilik belirsiz

Asıl sorun, bu donanımsal hatanın her konsolu aynı şekilde etkilememesi. Sony, en yeni PS5 modellerinde bu riski azaltacak bazı tasarım değişiklikleri yapmış ancak ilk nesil konsollar, artık garantisi de bitmiş olduğu için daha fazla risk altında. Tamir ettirmek de oldukça masraflı olabilir.

Matthew Cassells, Sony’ye bu cihazlar için ücretsiz bir onarım programı yapılmasını önermiş ancak ne Sony cephesinden konuya yanıt gelmiş durumda ne de kaç konsolun bu durumdan etkilendiği belli.

Xbox 360 dönemindeki meşhur "kırmızı ışık hatası" (RRoD) kadar büyük çapta bir kriz olmasa da bu sorun nedeniyle birçok PS5’in birkaç yıl içinde benzer şekilde arızalanabileceği düşünülüyor. Henüz bu sorunu yaşamadıysanız şanslısınız ama özellikle PS5’inizi dik konumda kullanıyorsanız, bu riski göz önünde bulundurmanızda fayda var.