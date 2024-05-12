Steam, Epic Games ve Green Man Gaming, PlayStation Network olmayan ülkelerde Ghost of Tsushima ön siparişlerini iptal edip oyunculara para iadesi yapmaya başladı.

PlayStation Network ya da kısaca PSN, son dönemde pek de hoş olmayan şekillerde gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Helldivers II için zorunlu tutulan ancak oyuncuların verdiği tepkilerden sonra kaldırılan PSN aboneliği, Ghost of Tsushima için de zorunlu olacak. Bu yüzden de oyun satış platformları bilgisayarda ön sipariş veren kişilerin siparişlerini iptal etmeye başladı.

PlayStation Network 170'den fazla ülkede kullanılamıyor

PlayStation Network şu anda dünyanın büyük bir kısmında kullanıma açık değil ve hâliyle de oyuncular hesaplarını bu ağ ile bağlayamıyor. Böyle olunca da oyunun çok oyunculu modunu oynamaları mümkün olmuyor. Oyunun tek oyunculu kısmı oynanabilecek olsa da Steam, Epic ve Green Man Gaming ön siparişleri iptal edip ücret iadesine başladı. PSN'e Türkiye'den üye olunabiliyor.

Steam'den oyunculara gönderilen mesajda "Ön sipariş vermiş olduğunuz bir oyun için ücret iadesi alacaksınız -Ghost of Tsushima. Yayıncı artık bu oyunun bir kısmı için ikinci bir hesap gerektiriyor ve bu hesap sizin ülkenizde oluşturulamaz." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılmış olan bir açıklama bulunmuyor. Hem oyun platformları hem de Sony tarafı şimdiye kadar iptaller konusunda sessizliklerini koruyorlar. Kararın ortak bir karar mı olduğu yoksa platformlar tarafından alınmış bağımsız bir karar mı olduğu bilinmiyor.

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