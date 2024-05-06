Teknoloji devi Sony, son günlerde gündemden düşmeyen Helldivers 2 için geri adım attı. Oyuncular, Helldivers 2 oynamak için PSN hesabı kullanmak zorunda olmayacaklar.

Video oyun dünyasının birkaç gündür tek gündemi, Cuma günü konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan Sony, Helldivers 2'nin PC sürümü için PSN hesabı zorunluluğu getirdiğini açıkladı. Bu açıklama, oyuncuları çileden çıkardı. En az 200 bin olumsuz yorum alan karar, tepkilerin odağına yerleşti.

Ancak yaşananlar bunlarla sınırlı değildi. Steam, oyunu iade etmek isteyen bazı oyuncuların taleplerini, iade koşullarını sağlamıyor olmalarına rağmen kabul etti. Üstelik büyük bir beğeni kazanan oyun, PSN servisine erişimi olmayan 177 ülkede Steam'den kaldırıldı. Neticede bu oyuncular, bu oyuna hiçbir şekilde ulaşamayacaklardı.

Şimdiyse Sony'den geri adım geldi!

İşte tüm bu yaşananların gölgesinde, teknoloji devi Sony'den bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklamada, PSN zorunluluğu kararının iptal edildiği açıklandı. PC oyuncularının açtığı isyan bayrağı, son dönemlerin en büyük geri adımının atılmasını sağlamış oldu.

Sony tarafından yapılan resmî açıklama: