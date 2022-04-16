Ghost of Tsushima Director's Cut'a Yeni Yama Gelmeyecek

Uzun bir süredir en sevilen PlayStation oyunları arasında gösterilen Ghost of Tsushima Director's Cut, son yama notlarıyla oyuncularıyla bir nevi vedalaştı.

Ghost of Tsushima, geçtiğimiz günlerde hayranlarını sevindirecek bir haberle karşımıza çıkmış ve filmi için senaristinin belli olduğu açıklanmıştı. Hayranlar, filmden yeni bir haberi adeta dört gözle beklerken PlayStation tarafında ise üzücü bir gelişme yaşandı.

PlayStation 5’e gelen Ghost of Tsushima Director’s Cut’ın son güncellemesiyle birlikte hayranlarını üzen bir gelişmenin de duyurusu yapıldı. Güncellemenin sonunda, oyuna yeni bir güncelleme getirilmesinin planları arasında olmadığı söylendi.

Ghost of Tsushima Director’s Cut, son güncellemesini aldı

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 4 kullanıcıları için kısa bir süreliğine yanlışlıkla ücretsiz olan Ghost of Tsushima, bugün ise bir nevi veda etti. PlayStation 5'e gelen 2.18 yama notlarında yer verilen sözlerle birlikte Sucker Punch, yeni bir güncelleme yayınlamayı planlamadıklarını söyledi ve yama notlarını “İnanılmaz miktarda destek ve geri bildirim için teşekkürler” cümleleriyle bitirdi. Bununla birlikte gönderilen mesajların ve geri bildirimlerin incelenmeye devam edileceği de belirtildi.

Ghost of Tsushima Director’s Cut, 2020 yılının en iyi PlayStation oyunlarından biri olarak gösteriliyordu. Lansmanından bu yana da oyuncu sayısını giderek artırmış ve gerek hikayesi gerek grafikleriyle göz doldurmuştu. Her ne kadar oyunun hayran kitlesi filmi için merakla bekliyor olsa da böyle bir gelişmenin en azından film çıktıktan sonra gerçekleşmesi bekleniyordu. Oyunun geliştirici Sucker Punch, gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ve bu kadar büyük bir ilgi beklemediklerini söyleyerek tüm oyunculara teşekkür etti. Bize de artık filmi hakkında daha çok heyecanlanmak kaldı. Umuyoruz ki en azından filminden yüzümüzün güleceği haberler gelir.