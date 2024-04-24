GIGABYTE'ın 49" boyutundaki devasa oyuncu monitörü, ilk adımını Hindistan'a attı.

Oyuncular için hem iç hem de dış güzelliği önemseyerek kaliteli donanımları piyasaya süren GIGABYTE, alışık olduğumuzun aksine sadece çevre birimine veya sadece ekran kartı gibi donanımlara odaklanmıyor. Şirket, elinin uzandığı her yerde ekipman üreterek geniş ürün yelpazesi sunmasıyla dikkat çekiyor.

Bu ürün çeşitliliğine ekran kartı ve klavye gibi, tamamen ayrı bir standardı olan monitörler de dahil. Şirket, bu pazarı da boş bırakmadığını bildirircesine, oldukça büyük bir monitör tanıttı. GIGABYTE AORUS CO49DQ isimli bu monitör, öylesine büyük bir panelle geliyor ki 16:9 oranında çift monitör deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

32:9 en/boy oranıyla geliyor.

Söz konusu monitörde QD-OLED panel var. 5120 x 1440 piksel çözünürlük sunan monitör, Dual Quad High Definition (DQHD) teknolojisiyle geliyor. OLED panelde sunulan renklerin doğruluğu ve zenginliği için 10 bit renk derinliği, DCI-P3 renk uzayının yüzde 99’u, 1.000.000:1 kontrast oranı ve VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası sunuluyor. Yapay zekâ desteği de hazır ayarlar sunuyor.

Kavisli bir yapıya sahip olan panelde 144Hz ekran tazeleme hızı ve 0,03ms (GtG) tepki süresi var. Monitörde hâlihazırda hoparlörler de yer alıyor. KVM switch, resim içinde resim gibi özelliklerin yanında bağlantı seçenekleri olarak iki adet HDMI 2.1, 1 adet de DisplayPort 1.4 girişi yer alıyor.

Hindistan’da tanıtılan monitör, 31 Nisan 2024’ten itibaren ülke genelinde satışa çıkacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği belli olmayan monitörün fiyatı ise 1.000 dolar (vergiler hariç yaklaşık 32.557 TL). Sizce bu fiyatı hak eder mi?