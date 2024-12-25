Photoshop için uzun yıllardır ücretsiz bir alternatif olan GIMP'in yıllar sonra yeni sürümü kullanıma sunuluyor.

Popüler fotoğrafçılık yazılımı GIMP (GNU Image Manipulation Program), 20 yıllık bir aranın ardından büyük bir güncelleme ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Açık kaynaklı ve ücretsiz bir Photoshop alternatifi olarak 1995’te hayata geçirilen GIMP, uzun yıllar boyunca tasarım dünyasında güvenilir bir araç olmayı başardı.

GIMP 3.0'da yeni neler var?

Gelecek olan yeni sürüm GIMP 3.0, uygulamanın tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. GIMP’in kullanıcılarına tanıdık gelen işlevselliği korunurken, modern teknolojilerle güçlendirilmiş özellikler ve önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

GIMP 2.x sürümü, 2004’te yayınlanan 2.0’dan bu yana 2.4 (2007), 2.6 (2008) ve 2.8 (2012) gibi aşamalı güncellemelerle gelişmeye devam etti. Son büyük güncelleme olan 2.10 ise 2018 yılında kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise yeni sürüm GIMP 3.0’ın Aralık 2024 sonu ya da Ocak 2025 başında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Eski sürümlerdeki birçok sorun çözülüyor

GIMP 3.0’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri yenilenmiş kullanıcı arayüzü. Yüksek çözünürlüklü ekranlar için optimize edilen bu yeni tasarım, modern ekranların ölçeklendirme sorunlarını çözüyor. Daha önceki sürümlerde yaşanan düşük çözünürlük kaynaklı problemler, simgelerin SVG formatına geçirilmesiyle son buluyor. Bu sayede ekran boyutu ne olursa olsun simgeler artık netliğini koruyacak.

Uyumluluk da GIMP 3.0 güncellemesinde odaklanılan bir diğer önemli konu. Geliştirici ekip, eski sürümlerde oluşturulan projelerin yeni sürümde sorunsuz çalışmasını sağlamak için kapsamlı çalışmalar yaptı. Ayrıca eklenti ve komut dosyalarının GIMP 3.0’a kolayca taşınabilmesi amacıyla genel API stabilize edildi.

Peki siz daha önce hiç GIMP kullandınız mı? Gelecek olan yeni sürümden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.