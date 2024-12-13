Adobe, fotoğraflardaki en can sıkıcı sorunlardan biri olan cam yansımalarını ortadan kaldıran yeni özelliğini kullanıma sundu.

Pek çok kişi için grafik tasarım sektörünün bir numaralı ismi olan Adobe, kullanıcıları mest edecek yeni bir özellik duyurdu. Adobe Camera Raw aracılığıyla kullanılabilen "Reflection Removal" isimli yeni özellik, fotoğraflardaki çirkin yansımaları ortadan kaldıracak.

Aslına bakacak olursak Reflection Removal, ilk kez geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. O dönemler "Sneak" ismiyle duyurulan özellik, gerçekten etkileyici bir deneyim sunacak. Çünkü bu özellik sayesinde bir fotoğraftaki cam gibi yansımalar, sadece birkaç saniye içerisinde kaldırılacak.

İşte Reflection Removal ile temizlenmiş bir görüntü:

Henüz ön izleme aşamasında olan Reflection Removal, yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere bu hâliyle bile harika işler çıkarıyor. Yapay zekâdan güç alan özellik, kullanıcıların istedikleri her yerde, yansımaları dert etmeden fotoğraf çekmelerinin önünü açacak. Bu arada; söz konusu özelliği yöneten yapay zekânın eğitimi için milyonlarca görüntünün kullanıldığını belirtelim.

Şimdilik sadece RAW uzantılı fotoğraflar için kullanılabilen Reflection Removal'ı kullanmak isteyenlerin önce Adobe Camera Raw eklentisine ulaşmaları ve ardından da Adobe Photoshop veya Adobe Bridge uygulaması üzerinden bu eklentiyi aktifleştirmeleri gerekecek. Adobe, yeni aracın JPEG ve HEIC uzantılı fotoğraflar için de destek vermesi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.