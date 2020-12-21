178 ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı’nın Türkiye’deki ayağı olacak GEN Türkiye kuruldu. Türkiye'de girişimciliği artırmayı amaçlayan GEN Türkiye'nin yönetminde Türkiye'nin en ünlü girişimcilerinden bazıları bulunuyor.

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve gelişmesi amacıyla küresel girişimcilik ekosistemiyle arasında köprü olmayı hedefleyen GEN Türkiye, Nevzat Aydın’ın yönetim kurulu başkanlığında kuruldu. GEN Türkiye, 178 ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı’nın Türkiye’deki ayağı olacak.

Gen Türkiye’de Nevzat Aydın’ın yardımcıları Gülden Yılmaz, Hande Çilingir, Sezai Hazır ve Göktekin Dinçerler olacak. Ayrıca Ali Sabancı, Cem Sertoğlu, Emine Erdem ve Orhan Turan gibi girişimcilik konusunda ülkemizin önde gelen birçok ismi de görev alacak.

"GEN Türkiye’yi girişimci sayısını artırmak amacıyla kurduk"

GEN’in uluslararası çapta gerçekleştirdiği programları Türk girişimcilerle buluşturmayı planlayan GEN Türkiye, girişimcilere, mentor desteğinin yanı sıra melek yatırımcılarla bir araya gelme fırsatları da sunacak ve 2021 yılı itibariyle girişim hızlandırma programlarına, network etkinliklerine, hackathonlara ve eğitimlere başlayacak.

GEN Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda “Bugün sektörün lideri ve öncüsü konumunda olan bir markanın CEO’su; aynı zamanda kendi birikimini yeni nesillere aktarmak isteyen bir melek yatırımcı olarak, bu görevi üstlenmekten gurur duyuyorum.

GEN Türkiye’yi, bu ağın üyesi 178 ülke ile birlikte dünyadaki girişimci sayısını artırmak, kapsamlı ve kapsayıcı girişimci ekosistemleri yaratmak ve bu alandaki bilgilerimizi paylaşmak amacıyla kurduk. Bir döngüden oluşan ve bir bütün halinde hareket etmesi gereken girişimcilik ekosisteminin içinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası alanda geliştirilen programları ülkemizde uygulayacağız"

Insider CEO’su Hande Çilingir ise GEN Türkiye ile ilgili olarak, “GEN’in Türkiye ayağı olarak, uluslararası alanda geliştirilen programları ülkemizde uygulayacağız. Biz, Türkiye’deki girişimcileri ve girişimlerini, global alanda rekabet edebilir düzeye getirmeyi amaçlıyoruz. Bu programlar kapsamında girişimcilere mentorluk yapacağız. Türkiye’de girişimciliği geliştirmek ve girişimci sayısını artırabilmek için bütün ekosistem aktörlerini hep birlikte çalışmaya ve GEN Türkiye platformu altında yürütülen programlara destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

GEN Türkiye’nin idari yönetiminden sorumlu olacak Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Bundan 25 yıl önce Habitat yolculuğuna çıkarken, hedefimiz; Türkiye’nin bir ucundaki genç ile dünyanın bir ucundaki genç arasında köprü kurmaktı. Bugün ise GEN Türkiye ile hedefimiz; Türkiye’nin bir ucundaki girişimci ile dünyanın bir ucundaki girişimci arasında köprüler kurmak. GEN Türkiye, yıl içerisinde uluslararası birçok etkinliğe ek olarak sahada sürekli olarak girişimcilerle birlikte girişimcilik ekosisteminin gelişimi için çalışan icracı bir yapı olacak ve girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı koyacak.” derken; Turkven Direktörü Göktekin Dinçerler de şu şekilde koştu:

“GEN Türkiye olarak ülkemizdeki politika yapıcılar ve kamu ile iş birliği içerisinde yenilikçi, düzenleyici değişikliklerin geliştirilmesi ve gerekli olan politika araçlarının belirlenmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu çalışmalar kapsamında dünyadaki iyi uygulama örneklerini değerlendirerek, bu ülkelerdeki politika yapıcılar ile fikir alışverişi yapacağız.”