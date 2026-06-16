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iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

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Apple'ın telefon lansmanlarını ikiye böleceğine yönelik iddialar, tedarikçi şirketten gelen yeni açıklamayla doğrulandı.

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın her yıl eylül ayında tüm yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tek bir büyük lansmanla tanıttığı geleneksel döngü, bu yıl köklü bir değişime uğrayacak.

Daha önce de Apple'ın mevcut telefon lansmanını ikiye böleceğine yönelik iddialar, son gelen sızıntılar sonrası neredeyse kesinleşti. Böylelikle standart iPhone 18 modelinin çıkışı 2027 yılına sarkacak.

İçerikten Görseller

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)
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Standart iPhone 18, 2027 yılında gelecek

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Bu iddiaları güçlendiren en somut ipucu Apple'ın en önemli iş ortaklarından biri olan Largan Precision'ın yıllık hissedarlar toplantısında ortaya çıktı.

Largan Precision Yönetim Kurulu Başkanı Lin En-ping, toplantıda yaptığı konuşmada büyük bir ABD'li müşterilerinin yeni bir modelin lansmanını 2027'nin ilk çeyreğine ertelediğini belirtti. Lin, bu erteleme nedeniyle bileşen tedarik süreçlerinin yılın daha geç dönemlerine kaydığını ve buna bağlı olarak fabrikalarının dördüncü çeyrekteki kullanım oranlarında bir artış beklediklerini ifade etti.

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Her ne kadar Lin En-ping konuşmasında doğrudan Apple ya da iPhone ismini telaffuz etmemiş olsa da Largan Precision'ın Apple'ın birincil iPhone kamera lensi tedarikçisi olması, bu açıklamaların hedefindeki şirketin Apple olduğunu net bir şekilde düşündürüyor.

Peki sizce Pro ve Pro Max modellerinin önden piyasaya sürülmesi, standart model için bir sonraki yılın beklenmesi satışları nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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