2. El Mercedes İlanlarında Görülen 'İmzalı Seri' Tam Olarak Ne Demek, Aracı Gerçekten Özel Yapıyor mu?

İkinci el Mercedes ilanlarında sıkça gördüğümüz 'imzalı seri' ifadesi birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Peki bu ifade gerçekten Mercedes-Benz tarafından sunulan özel bir paket mi, yoksa satıcıların kullandığı bir pazarlama terimi mi?

el bir Mercedes satın almak isteyenlerin ilanlara girdiğinde sık sık karşılaştığı bir ifade var: 'İmzalı seri'. Özellikle bazı ilanlarda bu ibare başlıkta büyük harflerle kullanılıyor ve aracın standart modellerden farklı olduğu izlenimi yaratılıyor.

Ancak işin ilginç yanı, birçok kişinin özel donanım paketi ya da sınırlı üretim bir seri zannettiği 'imzalı seri' ifadesinin Mercedes'in resmi ürün gamında doğrudan bir karşılığı bulunmuyor. Peki bu ifade nereden çıktı ve neden bu kadar yaygınlaştı?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Öncelikle en önemli noktayı açıklayalım: Mercedes'in Türkiye veya global pazarda 'İmzalı seri' adıyla satışa sunduğu resmi bir model bulunmuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İkinci el piyasasında dikkat çekmek oldukça önemli. Binlerce Mercedes ilanı arasında öne çıkmak isteyen satıcılar da zaman zaman farklı ifadeler kullanabiliyor. Amaç ise aracın standart versiyonlardan daha dolu, daha özel veya daha dikkat çekici olduğunu vurgulamak. Bu nedenle 'imzalı seri' bir donanım seviyesinden çok pazarlama tanımı olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de "imzalı seri" denmesinin sebebi araçta gerçekten bir imza bulunması. Ancak bu imza, insanların düşündüğü gibi özel üretim bir seri veya sınırlı sayıdaki araçlara ait değil. Mercedes'in birçok modelinde ön camın alt kısmında, genellikle sürücü tarafına yakın bölgede Carl Benz veya stilize edilmiş Mercedes imzaları yer alıyor. Bu imzalar camın üretim aşamasında işleniyor ve aracın standart bir tasarım detayı olarak geliyor. Yani bu imzalar aracı özel seri yapmıyor; aynı modelden binlerce araçta aynı detay bulunabiliyor.

Mercedes'te gerçekten imzalı modeller de bulunuyor. Ama imza ön camda değil...

Bunların başında Mercedes-AMG modelleri geliyor. Markanın yüksek performanslı otomobillerini geliştiren AMG departmanı, yıllardır "One Man, One Engine" (Bir Adam, Bir Motor) adını verdiği üretim felsefesini uyguluyor. Bu sistemde her motor tek bir teknisyen tarafından baştan sona monte ediliyor. Üretim tamamlandıktan sonra ise motorun üzerine, montajı gerçekleştiren ustanın adını ve imzasını taşıyan özel bir plaket yerleştiriliyor. Böylece aracın motoru, onu üreten kişiyle doğrudan ilişkilendirilmiş oluyor.

Mercedes-AMG araçlarda imza genellikle motor kapağının altında yer alan metal plakette görülebiliyor. Kaput açıldığında dikkat çeken bu plaket üzerinde motoru monte eden teknisyenin adı ve imzası yer alıyor. Ancak bu imza da aracın sınırlı üretim veya koleksiyonluk bir seri olduğunu göstermiyor.