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748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

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ASUS, âdeta bir canavar olan yeni PC’si ExpertCenter Pro ET900N G3’ü tanıttı. 748 GB RAM, NVIDIA’nın süper çipi gibi özelliklere sahip cihaz, bir ev parasına satılacak.

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilgisayar deyince akla gelen ilk markalardan biri şüphesiz ASUS’tur. Şimdi ise firma, her bir özelliği ile sizi büyüleyecek, âdeta bir canavar olan yeni bir masaüstü bilgisayar ile karşımıza çıktı. Bu cihaz, ExpertCenter Pro ET900N G3 ismiyle geliyor ve sınırları zorluyor.

ExpertCenter Pro ET900N G3 modeli, ilk bakışta sıradan bir bilgisayar kasasına sahip olsa da içinde bir canavara sahip. Gelin özelliklerine ve âdeta bir ev parasına denk gelen fiyatına bakalım.

İçerikten Görseller

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı
748ic
748ic2

748 GB RAM’li PC

748ic

Sistemde NVIDIA’nın GB300 Grace Blackwell Ultra süper çipi kullanılıyor. 72 Arm çekirdekli bir Grace CPU ve bir Blackwell Ultra GPU'yu birleştirerek 20 petaFLOPS'a kadar yapay zeka performansı sunabiliyor. En etkileyici kısımlarından biri ise bellek. Öyle ki cihazda 748 GB'lık devasa RAM var. Bunlar CPU için 496 GB LPDDR5X + GPU için 252 GB HBM3e olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yapılandırma, kullanıcının trilyon parametre ölçeğine yaklaşan gerçekten büyük yapay zeka modelleriyle doğrudan masaüstünüzde çalışmasına olanak tanıyacak. Ayrıca güçlü 1600W güç kaynağı ve sağlam soğutma sistemiyle birlikte gelir, bu sayede uzun süreler boyunca yavaşlamadan tam güçte çalışabiliyor. Genişletme için üç adet PCIe 5.0 yuvası, dört adede kadar M.2 2280 NVMe SSD desteği ve yüksek hızlı NVLink-C2C ve ConnectX-8 ağ bağlantısı sunuyor.

748ic2

Ubuntu ve NVIDIA’nın yapay zekâ araçlarının önceden yüklenmiş olarak geldiği cihazda 8 adet USB 3.2 portu, bir adet USB 2.0 portu, çift 10 Gbps Ethernet portu var. Cihaz, ABD’de 99.999 dolarlık (4,6 milyon TL) inanılmaz yüksek bir fiyatla satışa sunuldu. Tahmin edebileceğiniz gibi hedeflediği kitle normal kullanıcıdan ziyade yapay zekâ, büyük dil modelleri, simülasyonlar ve otonom sistemler üzerinde çalışan araştırmacılar, geliştiriciler ve şirketler.

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