Amazon, Türkiye'deki İlk Reklam Filmini Yayınladı

Amazon Türkiye, ülkemizdeki ilk ana akım reklam kampanyasını bugün başlatıyor. "Yılın Son Fırsatları" isimli kampanyası için bir reklam filmi hazırlayan platform, reklam kampanyalarını ana akım medyaya genişletiyor. Bugün itibarıyla başlayan kampanya kapsamında bazı ürünler, yüzde 70'e varan indirimlerle satılacak.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Amazon, bir süredir Türkiye'de de aktif olarak hizmet veriyor. Ancak bugüne kadar Amazon, rakip platformulardan farklı olarak reklam kampanyalarını daha çok internet kullanıcılarını hedef alacak şekilde gerçekleştiriyordu. Şirket, Türkiye'deki ilk TV reklamını yayınlayarak bu durumu değiştirmiş durumda.

Amazon tarafından oluşturulan reklam filmi, 'Yılın Son Fırsatları' teması üzerine çekilmiş durumda. Şirket bu bağlamda, yıl sonu için düzenlediği kampanyaların tüketiciye ulaşmasını hedefliyor. Çeşitli ürün gruplarında farklı oranlarda indirim yapan platform, hazırladığı reklamla daha fazla tüketicinin Amazon ile tanışmasını umuyor.

Amazon'un Türkiye'deki ilk ana akım reklamı, hem TV hem de radyolarda yayınlanacak

Amazon'un Türkiye'deki ilk reklam kampanyası, bugün itibarıyla yayında olacak. Şirket, hazırladığı reklam filmini hem televizyon hem de radyolar üzerinden yayınlayacak. Böylelikle reklamın mümkün olan en yüksek sayıda tüketiciye ulaşması sağlanacak. Bu arada, kampanya kapsamında tüketicilere, yüzde 70'e varan indirimler sunulacağını da ifade edelim. Bugün başlayan kampanya, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

2020 yılında Türkiye, pandeminin de etkisiyle e-ticarete her zamankinden daha fazla önem verdi. Özellikle de kasım ayı kampanyaları, tüketicileri anormal seviyede alışverişe sevk etti. Bu bağlamda da Trendyol, kasım ayının en çok ziyaretçi alan alışveriş sitesi oldu. Ayrıca tüketiciler, harcadıkları paralarla da Türkiye'de rekor kırdılar. Bu istatistikleri görmezden gelmeyen Amazon, sektördeki yerini güçlendirmek için kampanyalarını ana akım medyaya genişletmiş gibi görünüyor.

Amazon Türkiye'nin ilk reklam filmi