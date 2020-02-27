Geleceğin girişimcilerine ilham olacak pek çok önemli ismin yer alacağı Girişimcilik Zirvesi 2020, 2 Mart'ta Celal Bayar Üniversitesi'nde. Etkinliğe katılmak için önceden kayıt olunması gerekiyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan Girişimcilik Zirvesi, başarıları herkes tarafından kabul edilmiş girişimcilerin kariyer basamaklarını tırmanırken oluşan hikayelerini öğrencilerle buluşturacak.

Katılımcıların, girişimcilik konusunda tecrübe sahibi profesyonellerle bir araya geleceği etkinlikte 4B Mühendislik kurucusu Eray Erten, Düğün Buketi sitesinin kurucusu Bilgehan Yılmaz, Origin Coworking + Offices Kurucusu Esra GÖNEN ve daha pek çok başarılı girişimci, girişimcilik hikayelerini öğrencilerle paylaşacak.

2 Mart 2020 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü, Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Girişimcilik Zirvesi etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.