Windows 10 Desteği Sona Eriyor: Güncel ISO Dosyasını Saklamak İsteyebilirsiniz!

Microsoft'un Windows 10 desteği önümüzdeki Ekim ayında sona eriyor. Ekim ayında Microsoft'un ISO dosyasını kaldırma ihtimaline karşın şimdiden yedeklemek isteyebilirsiniz.

Windows 10 desteği önümüzdeki Ekim ayında sona erecek fakat Windows 10 kullanımını tamamen hayatınızdan çıkarmaktan zorunda değilsiniz. Genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleriyle bir yıl boyunca ücretsiz olarak destek almaya devam edeceksiniz.

Fakat aralarında eski Microsoft çalışanı David Plummer'ın da bulunduğu bazı uzmanlar şimdiden bir konuda önlem almanız gerektiğini söylüyor. Söylenenlere göre Ekim ayı geldiğinde Microsoft muhtemelen Windows 10'un ISO dosyasını internet sitesinden kaldıracak.

Windows 10 ISO dosyasına neden ihtiyacınız var?

Bir ISO dosyası bir programın tüm verilerini, dosyalarını, klasörlerini ve yapılarını içerir ve genellikle arşivleme için kullanılır. Yani Windows 10 gibi herhangi bir yazılım CD'si satın aldığınızda elde edeceğiniz şeyin dijital eşdeğeridir.

Mevcut sisteminizde sorun çıkarsa Windows 10'u tamamen yeniden yüklemek için ISO dosyasını kullanabilirsiniz. ISO dosyasını önyüklenebilir bir CD'ye veya sürücüye yazarsanız, Windows'u başlatmak için istediğiniz zaman yeniden kullanabilirsiniz. Microsoft'un kaldırma ihtimaline karşın güncel ISO dosyasını indirmek oldukça mantıklı olabilir.

Windows 10 ISO dosyası nasıl indirilir?

Windows 10 ISO'sunu edinmenin iki yolu vardır. Ya Microsoft indirme sayfası üzerinden indirebilir ya da Medya Oluşturma Aracı'nı kullanarak ISO'yu yazdırabilirsiniz.

Yöntem #1: ISO'yu doğrudan indirin

Tarayıcınızı açın ve ayarlara gidin. Geliştirici araçlarını açın. Şimdi bir geliştirici penceresi göreceksiniz. Bu pencere her zaman açık kalmalıdır. Şimdi Windows 10 için Microsoft İndirme Merkezi'ni açın. "Ağ Koşulları" seçeneği artık tarayıcınızda görüntülenecektir. Eğer görüntülenmiyorsa, "Diğer Araçlar"a gidin ve "Ağ Koşulları"na tıklayın. Burada "Tarayıcı Varsayılanını Kullan" seçeneğinin yanındaki işareti kaldırarak kullanıcı aracısını değiştirin. Ardından açılır menüden farklı bir tane seçin. Bu, indirme sayfasının henüz Windows yüklü olmayan bir cihazla eriştiğinize inanmasını sağlayacaktır. İndirme sayfasını yenileyin. Şimdi Windows 10 ISO indirme sayfasını görmelisiniz. Aşağı kaydırın ve "Windows 10 2023 Güncellemesi | Sürüm 22H2" altındaki "Sürüm Seç"e tıklayın. Ardından "Windows 10 (Çok Sürümlü ISO)" seçeneğine tıklayın. Onaylayın ve kontrol tamamlanana kadar bekleyin. İstediğiniz dili seçin ve ardından "Onayla" düğmesine basın. 32 bit veya 64 bit sürümü seçin ve indirmeyi başlatmak için "Kaydet"e tıklayın. Geliştirici penceresinde "Varsayılan tarayıcı seçeneğini kullan" seçeneğine geri dönün ve ardından kapatın.

Yöntem #2: Medya oluşturma aracını kullanın

Windows 10 için Medya Oluşturma Aracı'nı edinmek için Microsoft'un internet sitesini açın. İndirme işlemi tamamlanana kadar bekleyin ve exe dosyasını açın. Araç açıldıktan sonra mevcut işletim sisteminizi güncellemek ya da bir ISO dosyası oluşturmak için kullanabilirsiniz. Dosyayı açmak için üzerine çift tıklayın. Ardından "Evet"e tıklayın. Windows 10 kurulum sayfası sizi karşılayacak. Kullanım koşullarını kabul edin. Ardından bilgisayarınızı güncellemek mi yoksa yükleme medyası mı oluşturmak istediğiniz sorulacaktır. İkinci seçeneği seçin. Ardından gereksinimlerinize göre dili, sürümü ve mimariyi seçin. Şimdi medya seçim alanında "ISO dosyası" seçeneğini veya önyüklenebilir bir flash bellek oluşturmak istiyorsanız "USB Flash Sürücü" seçeneğini seçin. Ardından "İleri"ye tıklayın. İndirme işlemi şimdi Medya Oluşturma Aracı'nda başlayacaktır. İndirme işlemi tamamlandığında Medya Oluşturma Aracı'nı kapatmak için "Son" düğmesine tıklayabilirsiniz.

ISO dosyanızı edindikten ve herhangi bir PC'ye kurduktan sonra Windows'un tüm güncellemelerini yapmayı unutmayın. Bu ISO dosyasını yazdığınız DVD veya USB sayesinde gelecekte Microsoft ISO dosyasını kaldırsa dahi bilgisayarlarınıza Windows 10'u rahatlıkla kurabilirsiniz.