Gmail'e Fatura Ödeme Özelliği Geldi

Google, Gmail'e çok yararlı olabilecek bir özellik getirdi. Artık kullanıcılar, direkt bu uygulamadan faturalarını ödeme imkânına sahip olacak.

Google, düzenli olarak hizmetlerine yeni özellikler getiriyordu. Gmail de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirketin, kullanıcıların günlük hayatlarında çok işine yarayabilecek bir özellik getirdiği görüldü.

Teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda Gmail’e özet kartlarında güncelleme yapmıştı. Yeni özellik de bu kapsamda geldi. Artık kullanıcılar, Gmail üzerinden fatura işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Gmail'den fatura ödemek mümkün olacak

Yukarıda gördüğünüz üzere artık iOS ve Android sürümündeki kullanıcılar, e-posta üzerinden gelen faturalarda farklı işlevlere sahip olacaklar. Bir kart şeklinde faturalarınız size gösterilecek, o faturayla alakalı farklı işlemler gerçekleştirilebilecek.

Şirketin yayımladığı bir internet faturasına ait ekran görüntüsünden alt kısmına 3 seçenek eklendiğini görüyoruz. Biri, o faturanın size daha sonra Google Tasks yoluyla hatırlatılmasını sağlıyor. Diğeri ise faturayla ilgili detayları görmenizi sağlayan “Faturayı Görüntüle” butonu.

Son olarak en dikkat çekici özellikten bahsedelim. O da “Faturayı Öde” isimli bölüm. Buraya basan kullanıcılar, direkt Gmail üzerinden faturalarını ödeyebilecek, tamamen ayrı bir işlem yapmaya gerek kalmayacak. Platform, sizi ödeme için yönlendirecek.

Bu özelliğin çok yararlı olacağını söylemek mümkün. Kullanıcılar, hızlıca faturaları görüntüleyip ödeme imkânına sahip olacak. Özellik, yavaş yavaş kullanıma sunulmaya başladı. Türkiye’den erişilebilir olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok.