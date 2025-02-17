Android için Google Haritalar’a yeni yapay zekâ desteği geliyor. Eklenmesi planlanan Gemini özelliği ile kullanıcılar yazılı veya sesli komutlarla konum bilgisini çok daha kolay alacak.

Google'ın Android'deki Haritalar uygulamasına yapay zekâ destekli Gemini özelliğini eklemek için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Eklenmesi planlanan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, bir konum hakkında soru sorarak doğrudan bilgi alabilecek.

Google Haritalar'a yapay zekâ desteği geleceği ortaya çıktı. Kullanıcılar yeni geliştirme ile birlikte bir konum hakkında soru sorarak bilgi alabilecek. İşte detaylar!

Sesli ve yazılı komutlarla bilgi almak mümkün olacak

Google Haritalar’ın en son beta sürümü (16.4.35), Gemini adlı yapay zekâ asistanı desteğiyle geliyor. Kullanıcılar bir konum seçtiklerinde ekranda küçük bir açılır pencere beliriyor. Bu pencerede seçilen konuma ait Google Haritalar bağlantısı ve ‘Gemini’ye Sor’ adlı bir giriş alanı yer alıyor. Kullanıcılar bu alana yazılı veya sesli olarak sorgu girerek konumun yol tarifi veya detaylı bilgilerini öğrenebiliyor.

Gemini, kullanıcıların yazılı veya sesli komutlarına yanıt veriyor. Kullanıcılar, sorgularını giriş alanına yazdıktan veya mikrofon aracılığıyla söyledikten sonra gönder düğmesine basarak yanıt alabiliyor. Ancak bu özelliğin şu anda yalnızca Google Haritalar’ın APK dosyasında yapılan manuel düzenlemelerle aktif hale getirilebildiği belirtiliyor.

Özelliğin şu anda tüm beta kullanıcılarına açık olmadığı belirtiliyor. Şimdilik yalnızca manuel müdahaleyle erişilebilen bu özelliğin, test sürecinin ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.