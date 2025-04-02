Google, Gmail’in kurumsal kullanıcıları için uçtan uca şifreleme sistemini sadeleştiren yeni bir güvenlik modeli duyurdu.

Gmail’in kurumsal kullanıcıları için uçtan uca şifreleme sistemi yenilendi. Artık e-posta güvenliği daha esnek ve kullanıcıların işini zorlaştırmayan bir yapıya kavuşuyor.

Google’ın paylaştığı bilgilere göre artık Gmail kullanan şirketler, sadece Gmail değil, farklı e-posta servislerini kullanan kişilere de şifreli e-posta gönderebilecek. Üstelik eskiden zorunlu olan sertifika paylaşımı gibi uğraştırıcı adımlar da tarihe karışıyor.

Şifreleme süreci artık daha sade

Google yetkilileri, geleneksel şifreleme yöntemi olan S/MIME’ın kurulum sürecinin hem maliyetli hem de karmaşık olduğunu açıkladı. Bu nedenle birçok şirketin bu yöntemi tercih etmediğini ifade etti. Yeni sistemde ise istemci taraflı şifreleme modeline geçildiği, kullanıcıların şifreleme anahtarlarını doğrudan kendilerinin yönetebildiği bilgisi paylaşıldı.

Sistemin işleyişine göre alıcı Gmail kullanıyorsa şifreli mesaj doğrudan gelen kutusunda açılıyor. Gmail kullanmayan alıcılar ise mesajı, yönlendirildikleri özel bir sayfa üzerinden görüntüleyebiliyor. S/MIME altyapısı kullanan şirketlerle yapılan iletişimin de bu sistem üzerinden sürdürüldüğü bilgisi verildi.

Yeni sistem kullanıcıların e-postaları daha kolay ayırt edebilmesi için sınıflandırma etiketlerini de beraberinde getirdi. Buna ek olarak, veri kaybını önlemeye yönelik araçlar, belirli ekipler için şifreleme zorunluluğu getirme seçeneği ve yapay zekâ destekli tehdit algılama sistemi de sisteme dahil edildi. Google, yeni uçtan uca şifreleme sisteminin şu an için yalnızca talep eden kurumlara erken erişim kapsamında sunulduğunu açıkladı.