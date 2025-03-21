Google, Gmail aramalarında alaka düzeyine göre sıralama yapan yapay zeka destekli yeni bir sistemi devreye aldığını duyurdu.

Google, Gmail'deki arama işini kolaylaştırmak için kolları sıvadı ve yapay zekayla çalışan yeni bir sistem getirdi.

Google, Gmail'de yapılan e-posta aramalarını daha etkili hale getirmek için yapay zekayla çalışan yeni bir sıralama sistemini devreye aldı. İşte detaylar!

E-postalar artık yalnızca tarihe göre sıralanmayacak

Google, yeni sistemde arama sonuçlarını sıralarken yalnızca tarih bilgisine değil; kullanıcının en sık iletişim kurduğu kişiler, en çok tıklanan e-postalar ve mesajların güncellik durumu gibi çeşitli faktörlere de yer verdiğini açıkladı. Böylece kullanıcılar, e-postaları artık yalnızca kronolojik sırayla değil, içeriklerin alaka düzeyine göre de sıralanmış şekilde görüntüleyebilecek.

Google, yeni sistemle birlikte Gmail’in arama ekranına iki farklı filtre seçeneği eklediğini duyurdu. Varsayılan olarak sunulan “En Alakalı” seçeneği, yapay zeka destekli sıralama sistemiyle çalışıyor. Kullanıcılar isterlerse “En Son” filtresini seçerek e-postaları klasik tarih sırasına göre listeleyebiliyor.

Google, güncellemeyi bireysel Google hesabı kullanan kullanıcılar için web ve mobil uygulamalarda kullanıma sundu. Şirket, söz konusu özelliğin ilerleyen dönemde kurumsal Gmail hesaplarına da aktarılacağını bildirdi.