Türkiye'deki Monolit, Dünya Basınında İlgi Görmeye Başladı

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye yakın bir yerlerde ortaya çıkan Monolit, birkaç gün sonra gizemli bir şekilde kayboldu. Tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bu gelişme, ABD ve Avrupa basınında da ilgi görmeye başladı.

Geçtiğimiz cuma günü Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında ortaya çıkan gizemli monolit, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünya basınında da büyük ilgi görmeye başladı.

New York Times gazetesi, monolitin askerler tarafından korunduğu görüntüleri paylaşırken, prestijli haber ajanslarından Associated Press de monolite “Gizemli taş, Türkiye'deki Dünya Mirası alanının yakınında ortaya çıktı" başlığıyla kendi bünyesinde yer verdi.

New York Times ve Reuters gibi birçok prestijli haber ajansı, sayfalarında monolite yer verdi

Gizemli bir şekilde Göbeklitepe yakınlarındaki bir tarlada ortaya çıkan monolit, aynı gizemini koruyarak bugün itibarıyla ortadan kayboldu. Monolitin üzerinde Göktürk alfabesi ile yazılan “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör.” yazısı, herkes tarafından merak uyandıran bir mesaj oldu. Hem monolit hem de üstünde yazan mesaj, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Monolite yer veren diğer haber ajanslarının arasında Global News, CTV News, Yahoo News, Fox News ve USA Today bulunuyordu. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, "UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbeklitepe’de Türkiye’nin ‘gizemli monoliti’ halk tarafından ilgi görüyor.” ifadelerini kullanarak monolit hakkında bir video yayınladı.