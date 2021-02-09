Göbeklitepe'deki Monolit Benzeri Blok, Ortadan Kayboldu

Şanlurfa'da, Göbeklitepe yakınlarında 5 gün önce ortaya çıkan monolit benzeri gizemli blok, şimdi de ortadan kayboldu. Söz konusu bloğun kim tarafından neden dikildiği hala bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Göbeklitepe'de, geçtiğimiz aylarda dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan monolitlere benzer 9 metre uzunluğunda metal bir bloğun ortaya çıktığını aktarmıştık. Şimdi söz konusu blok ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şanlıurfa’da, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki bir tarlada bulunan monolit benzeri bir görüntüye sahip olan bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle yazılmış “Gökyüzüne bak Ay'ı gör” ifadeleri yer alıyordu.

Söz konusu bloğun hangi amaçla, kimler tarafından konulduğu araştırılıyordu ki bu sabah itibarıyla metal bloğun bulunduğu bölgeye giden yerel halk, sürpriz ile karşılaştı. Nereden, kim tarafından getirildiği bilinmeyen metal blok, arkasında pek çok soru işareti bırakarak ortadan kayboldu.

Daha kim tarafından, hangi amaçla oraya getirildiği anlaşılamadan ortadan kaybolan metal blok, tabii olarak daha da fazla merak uyandırdı. Tahminler, söz konusu blogun tıpkı geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan monolit akımı gibi dikkat çekme ve tanıtım amaçlı olarak oraya konduğu, ancak kampanya başarısız olunca kaldırıldığı yönünde.