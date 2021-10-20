Beklenen Oldu: God of War, Steam’de Ön Siparişe Açıldı

Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği God of War, nihayet bilgisyara geliyor. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı da resmi Steam sayfasında belli oldu.

2018’deki çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, neredeyse herkes tarafından hem çok sevilmiş hem de saygı duyulan bir oyun olmuştu. Orijinal üçlemenin ardından bizi kuzey mitolojisi ile birleştiren oyun, ne yazık ki PlayStation’a özel olarak üretilmişti.

Ancak Sony son dönemlerde bazı oyunları bilgisayarlara getirmeye başlamış ve devamının geleceğinin sinyallerini vermişti. Pek çok insan ise God of War’un bilgisayarlara gelmesini beklemeye başlamıştı. Görünen o ki bu hayal gerçek oluyor.

God of War bilgisayarlara geliyor

God of War, an itibariyle Sony’nin resmi Steam sayfasında ön siparişe açıldı. Ön sipariş fiyatı 329 TL olarak belirtilen oyunun çıkış tarihi de açıklandı. 14 Ocak 2022 olarak açıklanan çıkış tarihi ise oyuncuları oldukça heyecanlandırdı.

PlayStation’un en sevilen oyunlarından olan God of War’un sistem gereksinimleri ise tam olarak açıklanmasa da en azından oyunu oynamak için gereken depolama alanı belli oldu. God of War’u bilgisayarda oynayacak kişilerin en az 80 GB boş alana sahip olmaları gerektiği, oyunun Steam sayfasında belirtiliyor.

Klavye fare desteği mevcut

Oyunun Steam sayfasında verilen bilgilere göre oyunda klavye fare desteği bulunacak. Oyun ayrıca 21:9 geniş ekranlarda sorunsuz çalışacak ve NVIDIA’nın DLSS ve Reflex özelliklerini destekleyecek.

Oyunda ayrıca gerçek 4K desteği olacağı ve gelişmiş grafiklerle kullanıcılara sunulacağı da yine oyunun Steam sayfasında belirtilenler arasında. Pek çok oyun sever, God of War’un bilgisayarlara çıkışını heyecanla beklemeye başladı bile.