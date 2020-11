Godfall’ın Resmi Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Gearbox ve Counterplay Games, Godfall oyunu için bir çıkış fragmanı yayınladı. Fragmanla birlikte geliştiriciler bir de soru cevap oturumu gerçekleştirdi.

Yakın zamanda adını en sık duyacağımız oyunlardan biri de Godfall olacak. 12 Kasım’da PlayStation 5 ile birlikte gelecek olan oyun, Epic Games mağazası üzerinden de PC oyuncularına sunulacak. Oyunun çıkışına çok kısa bir süre kalmışken yapımın çıkış fragmanı yayınlandı.

Godfall şimdiye kadar pek de hikayesiyle öne çıkmadı. Oyunla ilgili bilgilerimiz daha ziyade bir sürü şey vuracağımız ve bir dolu şey toplayacağımızdan ibaretti. Tabii PS5 ve AMD ile olan işbirliğinin bir sonucu olan harika grafikleri de göz ardı etmemek gerekiyor.

Kardeş kavgasının ortasına düşmek

Oyunun fragmanı iki kardeş arasındaki iç savaş ile başlıyor. Orin ve Macros adlı bu iki kardeşin kavgasını kazanan Macros oluyor ve kafayı ölümsüzlükle bozmuş bir “deli tanrı” haline geliyor. Orin de kardeşini durdurmak için yemin ediyor ve dört diyar boyunca savaşıyor.

Oyunda Valor Plate adı verilen karakterler yer alıyor. Bu karakterleri toplamda sekiz farklı eşya ile donatabiliyoruz. Bunlar da iki silah, bir sembol, bir kolye, iki yüzük, bir Lifestone ve bir sancak şeklinde oluyor. Oyunun kıdemli teknik yapımcısı Dick Heyne, Lifestone ve sancak üzerinde özellikle dursa da her eşya karakterimizin özelliklerini arttırıyor.

Lifestone adı verilen can taşları ise Godfall’ın ana iyileşme kaynağı olarak gösterilirken farklı özellikleri de beraberlerinde getiriyorlar. Sancaklar da alan etkili güçlendirmeler veriyor. Oyuncular istedikleri an kuşandıkları iki silah arasında değişiklik de yapabiliyor.

Soru cevap oturumu

Çıkış fragmanının yayınlanmasının ardından Heyne, Counterplay CEO’su Keith Lee ve YouTuberlar Arekkz ve My Name Is Byf oyunun mekanikleri hakkında bir soru cevap oturumu yaptı. Bu oturumda level sınırı, oyun mekanikleri, oyun sonu ve Godfall’ın evreni hakkında bilgiler verildi.

Godfall 12 Kasım’da çıkacak. Oyun Sony PlayStation 5 ve Epic Games üzerinden de PC’de kendine yer bulacak. Sizler bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz?