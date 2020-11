Legendary Pictures'ın yapımcılığında çekilen Godzilla vs. King filmi, koronavirüs pandemisine daha fazla dayanamayarak doğrudan çevrimiçi yayın platformlarına gelecek. Netflix ve HBO Max'in filmin yayın hakları için mücadele ettiği bildirildi.

COVID-19 pandemisi hayatımıza girdiğinden beri normal yaşantımız büyük ölçüde sekteye uğradı. Özellikle kapalı alanlarda topluca yaptığımız etkinlikler, pandemi nedeniyle yapılamıyor. Bunlar arasında en çok etkilenenler ise sinema salonları oldu. Sinema salonları kapalı kalınca haliyle filmler de vizyona giremedi. İlk başta defalarca kez vizyon tarihi ertelenen filmler, son günlerde yeni kararlar almaya başlamış görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Wonder Woman 1984, Mulan, Soul gibi yapımların dijital platformlara çıkacağı duyurulmuştu. The Hollywood Reporter'ın bugün yayınladığı bilgiye göre yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçeye sahip olan Godzilla vs. Kong filmi de beyaz perdeyi es geçerek doğrudan internet üzerinden yayınlanacak.

Netflix devreye girdi

Filmin internette yayınlanacağı ortaya çıkmış olsa da henüz hangi çevrimiçi yayın platformunun yayın haklarını eline alacağı bilinmiyor. Şu anda Netflix ve HBO Max'in Godzilla vs. Kong için yarış halinde olduğu açıklanırken Netflix'in Legendary Pictures'a şimdiden 200 milyon dolarlık teklif yattığı bildirildi. Netflix'in filmin bütçesiyle eş olan teklifinin yanında HBO Max'in sahibi Warner Media'nın da bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

Normal şartlarda 2020'nin ilk aylarında yayınlanması planlanan Godzilla vs. Kong, daha sonrasında 21 Mart 2021'e ertelenmişti. Koronavirüs pandemisinin yeniden hızlandığını ve aşı bulunsa dahi vakaların azalması için uzun bir süre gerektirdiğini göz önünde bulundurursak bu tarihin de filmin çıkışı için çok da gerçekçi olmadığı görülüyor.

Daha önceki Godzilla filmlerinin de gişede istediği başarıya ulaşamadığını göz önünde bulundurursak yapımcı şirket Legendary'nin Netflix'in teklifine sıcak bakabileceğini söyleyebiliriz. Eğer HBO Max'ten iddialı bir teklif gelmezse önümüzdeki süreçte Godzilla vs. Kong'u Netflix'te görebiliriz.