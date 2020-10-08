Gerçek Boyutlu Godzilla Modeline Sahip Tema Parkı Tanıtıldı

Japonya'da bir tema parkı, dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeliyle ziyaretçilerini hayrete düşürmeyi hedefliyor. Söz konusu parkta ziyaretçiler, araştırmacı olarak görevler tamamlayacaklar.

Japonya’nın Hyōgo prefektörlüğüne bağlı Awaji adasında açılan Nijigen no Mori Park adlı tema parkı, dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeliyle birlikte tanıtımını gerçekleştirdi. Yaz başında açılması planlanan tema parkı, koronavirüs pandemisi nedeniyle bir türlü açılamamıştı ve önümüzdeki günlerde kapılarını ziyaretçilerine açmaya başlayacak.

Gerçeği 120 metre uzunluğunda olan Godzilla’nın gerçek boyutlu modeli, sanki devasa yaratığın yarısı yerin altına gömülmüşçesine inşa edilmiş durumda. Bu nedenle gerçek boyutlu Godzilla modeli, Godzilla’nın gerçek boyutlarının aksine 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip.

Tahmin edebileceğiniz gibi tema parkının ziyaretçileri, gerçek boyutlu Godzilla modeline uzaktan bakmakla yetinmeyecekler. Ziyaretçiler, araştırmacı rolüyle Godzilla’nın ağzından içeri girecekler ve korkunç yaratığın yeniden canlanıp şehrin altını üstüne getirmesini engellemek için(!) verilen görevleri tamamlayacaklar.

Godzilla filmlerinde kullanılan birtakım figürler ve araç gereçler de tema parkı bünyesinde bulunan müzede sergileniyor. Ayrıca ziyaretçiler, Awaji adasında yetişen özel bir soğan ile hazırlanan Godzilla curry yemeğinin tadına bakabilirler. Söz konusu tema parkı 12 yaşından büyükler için 36 dolar, 12-4 yaş çocuklar için 20 dolar, 4 yaşından küçük çocuklar için ise ücretsiz.