Tarihte İlk Kez, Bir Gök Taşı Bombalandı [Video]

NASA'nın Dünya'yı gök taşından koruma projesi DART, geçtiğimiz gece gerçekleştirilen bir çarpışma sırasında test edildi. Çarpışma tahmin edildiği gibi gerçekleşti. Peki şimdi ne olacak?

Gece saatlerinde gezegenimizle ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizi olası bir gök taşı tehdidinden korumak için hayata geçirdiği DART isimli projenin ilk adımını resmen gerçekleştirdi. Dimorphos isimli gök taşını hedef alan kurum, uzaya gönderdiği özel bir araçla bu gök taşına başarılı bir şekilde çarptı.

NASA'nın gök taşı imha aracı, çarpışmadan 1 saat önce bile hiçbir şey görmeden rotasına devam etti. Saatteki hızı 22.530 kilometre civarında olan uzay aracı, çarpışmaya dakikalar kala gök taşını görmeye başladı ve çarpışma anında da Dünya ile iletişim kesildi. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin canlı yayınla izlediği o anlar, Dünya için yeni bir devrin başlangıcı olarak kabul edildi.

"Sadece nereye çarpacağımızı biliyorduk"

Çarpışmadan saniyeler önce...

Çarpışma esnasında neler yaşadıklarını anlatan NASA yetklisi Elena Adams, ilk aşamada şaşkınlık hissine kapıldığını söyledi. Zira bu gök taşı daha önce bu kadar yakından incelenmemişti. Nasıl göründüğü de tam olarak bilinmiyordu. "Sadece nereye çarpacağımızı biliyorduk." diyen Adams, herkesin nefesini tuttuğunu ifade etti.

Peki bu çarpışma ile ne oldu?

NASA, gece saatlerinde gerçekleştirdiği deneyi başarılı bir şekilde tamamladı. Peki bu çarpışma ile nereye varıldı? İşte bu sorunun cevabını veren isim Lori Glaze oldu. "İnsanlığın yeni bir çağına; kendimizi tehlikeli bir gök taşı etkisi gibi bir şeyden koruma yeteneğine sahip olduğumuz bir çağa başlıyoruz. Ne inanılmaz bir şey. Daha önce hiç bu yeteneğe sahip olmamıştık." diyen bilim insanı, bir anlamda dinozorlarla aynı sonu paylaşmayacağımızı müjdelemiş oldu. Elbetteki evrende, dün gece çarpılan Dimorphos gök taşından binlerce kat büyük gök taşları da var. Ancak henüz bu büyüklükte gök taşları için etkili bir çözümümüz yok.

Bundan sonra ne olacak?

Çarpışmadan önceki son görüntü

NASA'nın başarılı görevinin artık sona erdiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Aslına bakacak olursak; süreç daha yeni başlıyor. Öyle ki önümüzdeki birkaç hafta sonra, çarpışmanın sonuçları ile ilgili ilk veriler gelmeye başlayacak. Birkaç ay sonra ise her şey kesinleşmiş olacak. Bilim insanları, diğer uzay araçlarından elde edecekleri verileri kullanacaklar ve gök taşının yörüngesinde bir değişim olup olmadığını anlayacaklar. Yani DART'ın amacına ulaşıp ulaşmadığı belli olacak. 2024'te ise Avrupa Uzay Ajansı devreye girecek ve Dimorphos'a yeni bir uzay aracı gönderecek. Bu uzay aracı, çarpışmanın kalıntılarını inceleyecek.

Çarpışma anına ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz