Gökdelen Büyüklüğünde Gök Taşı Dünya'nın Yakınından Geçecek

NASA, bir gökdelen büyüklüğünde gök taşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu. Herhangi bir tehlike teşkil etmeyen bu cisim, bugün gezegenimizin yakınından geçecek.

Güneş sisteminde yer alan gök cisimlerinden kopan parçalar anlamına gelen asteroitler, sık sık gündeme geliyor. Çıkan haberlerde, farklı büyüklüklerde olan bu gök taşlarının gezegenimizden yakınından geçeceği ifade ediliyor. Ayrıca birçok insan, bir gün bu cisimlerin Dünya’ya çarpma ihtimalini nedeniyle bu tarz haberlerden korkabiliyor.

Şimdi ise bir gök taşının daha gezegenimize yaklaştığı açıklandı. Livescience’ın bildirdiğine göre oldukça büyük olan bu cisim, Dünya’nın yakınından geçecek. Yani herhangi bir tehlike barındırmayacak.

Gökdelen büyüklüğünde Bir asteroit bugün Dünya'nın yakınından geçecek

NASA’ya göre 2022 KY4 isimi verilen 17 Temmuz; yani bugün gezegenimizin 6.1 milyon kilometre yakınından geçecek. Ayrıca gök taşının 50 katlı bir gökdelen büyüklüğünde olduğu da belirtiliyor. Uzmanlara göre 2022 KY4, 88 metre çapında ve 27.000 km/s hızla seyahat ediyor. Bu, asteroidin bir tüfek mermisinden 8 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Yaklaşan asteroitin ise Dünya'nın yaklaşık 6,1 milyon kilometre uzağından geçmesi bekleniyor. Bu sebeple de şu an için Dünya'ya çarpması gibi bir sorun teşkil etmiyor. Livescience’a göre bu gök taşı daha önce birkaç kez daha Dünya’ya yaklaşmıştı. 2022 KY4, daha önce 1959 ve 1948 yıllarında gezegenimizin yakınından geçti. NASA’nın hesaplamalarına göre gök taşının yakınımızdan bir sonraki geçişi Mayıs 2048’te yaşanacak.

Bahsettiğimiz gibi bu büyüklükte bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığı oldukça korkutucu bir konu. Üstelik bu büyüklükteki bir cismin yıllar içinde Dünya yörgünesine 1 milim daha yaklaşması bile büyük bir soruna işaret edebiliyor. Bu nedenle NASA ve diğer uzay ajansları gök taşlarını dikkatle incelemeye devam ediyor. Hatta bu konuda savunma sistemleri bile kuruluyor. NASA, gezegen savunma sistemleri konusunda bir adım 2021’de bir adım atmış ve olası felaketlerde asteroitlerin yönünü değiştirecek DART aracını uzaya fırlatmıştı.