NASA, ‘DART’ İle Bir Göktaşının Rotasını Değiştirecek

NASA, Dünya’yı göktaşlarına karşı savunmak için yeni bir göreve imza atacak. 2022 yılında yapılacak bu görevde Dünya’nın yakınından geçecek bir asteroidin rotasını değiştirmek hedefleniyor.

Ay’ın yüzeyine ayak izi bırakan, Mars’ta keşif araçları olan, Jupiter ve Saturn’de parçalanmış uzay araçları olan insanlık, şimdi de gözünü asteroidlere çeviriyor. Ancak bu sefer merakımız değil korku ve endişe duygumuz ön planda.

Yaklaşık iki yıl önce DART adlı projesini duyuran NASA, uzay savunması alanında yeni bir adım atacaklarını belirtmişti. Yaklaşan asteroidlerin rotasını değiştirmek için kullanılacak olan ve bu ay fırlatılması planlanan DART uzay aracının ilk çarpışma testi 2022 yılının Eylül/Ekim ayında yapılacak. Dünya yörüngesine yakın bir mesafeden geçecek olan Didymos ve onunla birlikte yol alan Dimorphos adlı bir asteroid, NASA’nın bu görevi için kurban olarak seçildiler.

Bu ay fırlatılması planlanan uzay aracı, göktaşıyla çarpışarak yönünü değiştirecek:

Yapılan bu projenin asıl amacı, gelecekte Dünya için tehdit oluşturabilecek bir göktaşı olması durumunda kendimizi nasıl koruyabileceğimizi test etmek. 24 Kasım 2021 ve 15 Şubat 2022 tarihleri arasında fırlatılması planlanan DART’ın yönünü değiştirmeye çalışacağı göktaşları bizim için bir tehdit oluşturmuyor. Bilim insanlarının Didymos ve Dimorphos olarak adlandırdıkları göktaşlarını seçmelerinin sebebi de aslında bu. İşlerin ters gitmesi durumunda herhangi bir tehdidin oluşmayacağı ön görülüyor.

Ağırlığı 550 kilogram olan DART uzay aracı, Dimorphos ile direkt olarak çarpışma yapması için gönderilecek. Bilim insanlarının bu alanda elde edeceği ilk verileri sunacak olan bu görevde DART uzay aracının küçük asteroidin yönünü ne kadar değiştirdiği yakından incelenecek. NASA, bu görevle birlikte ‘insanlık’ ve Güneş Sistemi arasındaki ilişkinin yeni bir boyut kazanacağını öne sürüyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Gelecekte Dünya için tehdit oluşturabilecek bir asteroid bu şekilde engellenebilir mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.