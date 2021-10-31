Europa’ın Kuzey Kutbu İlk Defa Görüntülendi

Jüpiter’in uydularından biri olan ve bazı bilim insanları tarafından yaşam gelişme olasılığının kesin görüldüğü Europa’nın kuzey kutbu ilk defa görüntülendi.

Dünyanın artık insanlığı ve bu kadar fazla yaşam döngüsünü kaldıramadığı uzun yıllardır konuşulan konulardan birisi. Bunun farkında olan insanlık ise çeşitli uzay araştırmaları ve çalışmalarıyla dünyadan uzaklaşmanın, farklı gezegenlere göç etmenin bir yolunu arıyor. Fakat önemli çalışmalar bulunsa da ne yazık ki halen yaşama uygun bir gezegen keşfedilebilmiş değil.

Tamamı buz tabakasıyla kaplı ve küresel bir yeraltı okyanusuna sahip olan Europa, Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter’in uyduları arasında önemli bir yere sahip. Çünkü bilim insanları, radyasyondan korunaklı bu uyduda yaşam gelişme olasılığının kesin olduğunu düşünüyor. Jüpiter’in yörüngesinde görev yapan, NASA’nın Juno isimli uzay aracı, Europa uydusunun daha önce görülmemiş tarafını görüntülemeyi başardı.

İlk defa görüntülendi

İlk olarak 2013 yılında su buharı tespit edilen Europa uydusunda, buzlu yüzeyinin altında yaşam için elverişli koşullar sunabilecek potansiyele sahip bir okyanus bulunuyor. Güneşten yaklaşık olarak 1 milyar km uzaklıkta bulunan uydunun kuzey kutbu ilk defa görüntülendi. NASA’nın uzay aracı Juno, yaklaşık 50.000 mil (80.000 kilometre) uzaklıktan Europa’nın kuzey kutbunu fotoğrafladı.

Juno baş araştırmacısı Scott Bolton, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aynı bölgenin birkaç yüz mil yukarısında yakınlaştırma yapıldığı taktirde görüş açısının ve netliğinin gelecek yıl daha da netleşebileceğini ve iyi görüntü sunabileceğini belirtti. Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nün (SwRI) uzay bilimi ve mühendislik bölümü direktörü Bolton, bu görüntülerin heyecan verici olduğunu söyledi.