Gece geç saatlerde gökyüzüne baktığınızda Ay’ın dışında çok sayıda yıldız görüyorsunuz öyle değil mi? Peki yıldızların rengi hiç dikkatinizi çekti mi? Mesela gökyüzünde neden hiç yeşil renkli yıldız yok?

Yıldızlar genellikle beyaz renkli görünür ancak bazı zamanlar kırmızı, mavi veya sarı renkli yıldızlar da görmek mümkündür. Ya yeşil?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Gece gökyüzüne bakarsanız, yıldızların çeşitli şekil ve boyutlarda olduğunu görebilirsiniz.

Bu gök cisimlerindeki en yaygın renk beyazdır ve bunun yanında mavi, kırmızı ve sarı tonlarında da parıldarlar. Fakat gökyüzüne istediğiniz kadar bakın veya teleskopla detaylı inceleyin, yeşil bir yıldız bulmanız imkansızdır. Bunun nedeni ise yıldızların yeşil ışık yayması değil, gözlerinizin bunu görememesidir.

Yıldızlar tıpkı ateş gibi belirli sıcaklıklarda yandıklarında farklı görünürler. Örneğin en soğuk yıldızlar kırmızı görünürken en sıcak yıldızlar, mavi tonlarda gibi görünür. Fakat aslında hiçbir yıldız tek bir renkte parlamaz.

Yıldızlar, renk spektrumunun farklı kısımlarını temsil eden farklı dalga boyları yayarlar.

Ancak gözleriniz, tüm bu dalga boylarını ayrı ayrı algılayamaz. Bunun yerine en baskın ışık, dalga boyunu gördüğümüz renktir. Peki yeşil yıldızlar nerede?

Orta sıcaklıktaki yıldızlar genellikle yeşil fotonlar yayarlar fakat bu renkte görünmezler. Yalnızca yıldız değil, aynı anda bu kadar çok mavi, yeşil, kırmızı ve sarı foton üreten bir şey gördüğünüzde, gözleriniz onu beyaz olarak işler.

Bu yüzden orta sıcaklıktaki yani yeşil renkli yıldızlar beyaz görünür. Ek olarak mor da gece gökyüzünde göremeyeceğiniz bir diğer renktir. Bunun sebebi ise gözlerinizin maviyi, mordan daha iyi algılamasıdır.

Özetle aslında gökyüzünde yeşil renkli yıldızlar da vardır fakat göz yapımız, bu renkteki yıldızları görmemize izin vermez.

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