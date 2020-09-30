Golden Joystick Awards 2020 Oylamaları Başladı

Hemen her alanda olduğu gibi oyun alanında da o yılın en iyileri tartışma konusu olabiliyor. Ödüller, yapımlar arasında en iyilerinin daha da öne çıkmasına ve gösterilen çabanın bir de kritik değerlendirmesi anlamında takdir edilmesine imkan sağlıyor.
Oyun sektörü için de uzun süredir devam eden ve oldukça da prestijli bir ödül var: The Golden Joystick Ödülleri. Bu yıl ödüller Gamesradar sponsorluğunda düzenlenecek ve aralarında Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us Part 2, Ori and the Will of the Wisps gibi yapımlar mücadele edecek.
En Çok İstenen Oyun kategorisinde 12 aday
Ödüllerde oyunlar 18 farklı kategoride dağıtılacak. Her kategoride oyun severlerin oy verebileceği 8 farklı yapım bulunuyor. Yalnızca en çok istenen oyun kategorisinde 12 aday mücadele edecek. Kategorideki oyunlar ise şöyle:
- Hitman 3,
- Ratchet and Clank: Rift Apart,
- Halo Infinite,
- Resident Evil 8: Village,
- Deathloop,
- Horizon Forbidden West,
- Kerbal Space Program 2,
- Elden Ring,
- Gotham Knights,
- God of War: Ragnarok,
- Starfield
- The Medium
18 farklı kategori
Ödüllere bu yıl iki yeni kategori daha eklendi. En İyi Aile Oyunu ve En İyi Oyuncu Topluluğu kategorilerinin de dahil olmasıyla birlikte toplam kategori sayısı 18’e çıktı. Golden Joystick Ödülleri 2020 için oy verme süreci ise 2 Kasım’a kadar devam edecek. Oylamalar bu adresten yapılacak.
Ödül kategorileri ise:
- En İyi Ses
- En İyi Oyun Topluluğu
- En İyi Aile Oyunu
- En İyi Oyun Genişletmesi
- En İyi Oyun Donanımı
- En İyi Bağımsız Oyun
- En İyi Çok Oyunculu Oyun
- En İyi Yeni / Yayıncı
- En İyi Hikaye Anlatma
- En İyi Görsel Tasarım
- Yılın Espor Oyunu
- Yılın Mobil Oyunu
- En Çok Aranan Oyun
- Yılın Nintendo Oyunu
- Yılın Xbox Oyunu
- Yılın PlayStation Oyunu
- Yılın PC Oyunu
- Hâlâ Oynanan Oyun
- En İyi Stüdyo
- Yılın En İyi Oyunu olarak açıklandı.
Sizin ödül için favoriniz hangi yapım?