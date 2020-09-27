Fall Guys Fasulyelerinin Ürkütücü Anatomisi Paylaşıldı

Son haftaların en popüler oyunu Fall Guys'taki fasulye tanelerinin daha önce görmediğimiz anatomileri geliştirici ekip tarafından paylaşıldı. Paylaşımda bir fasulyenin aynı zamanda 1,83 metre boya sahip olduğu gösterildi.

Oyun dünyası 2020 yılında dev oyunları konuşmayı beklerken 60 tane fasulye benzeri canlının bir parkurdaki yarışını konu alan Fall Guys: Ultimate Knockout, tüm oyun dünyasını şok etti. Ağustos ayında çıkış yapıp eğlencenin ve sinirin dibine vurmanıza imkân tanıyan oyun, çıkışını da bir patlamayla yaptı.

Oyun öyle çılgınca oynanmaya başladı ki oyunun geliştiricileri bile ulaştıkları noktayı hiçbir zaman öngörmediklerini açıklamıştı. Oyun, Steam'deki ilk haftasında 2 milyon satmış, PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olduktan sonra da hizmetin en çok indirilen oyunu olmuştu.

Fall Guys'taki fasulyelerin anatomisi paylaşıldı:

Fall Guys'ı Fall Guys yapan en önemli şeyse o tatlı ancak ardında bir şeytan yatan fasulye karakteriydi. Tabii milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapınca oyun hakkında milyonlarca soru soruluyordu ve o sorulardan birisi de bu karakterlerin anatomik yapılarıydı. İşte Fall Guys: Ultimate Knockout'un geliştiricileri de tam olarak bu soruyu yanıtladılar.

Twitter'da Fall Guys'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda o fasulye tanelerinin anatomik yapıları gösterildi. Paylaşımda fasulyenin yanına fasulyenin boyunu göstermek için 1,83 metre boyunda bir insan eklendi. Ayrıca paylaşımda görselde yer alan fasulyenin mutlu olduğu, bunu anlamak için de gözlerine bakmanın yeterli olduğu söylendi.

Fall Guys: Ultimate Knockout tarafından yapılan esprili paylaşım Fall Guys oyuncularının da hoşuna gitti. Hatta bazı oyuncular, Fall Guys ekibinden Tudor Morris'in yaptığı bu görsele rakip olacak kendi görsellerini hazırladılar. Bazı Fall Guys oyuncularıysa geliştirici ekibi takip ettiklerine pişman oldular.

Fall Guys: Ultimate Knockout çılgınlığı, daha önce oyun dünyasında çok nadir gördüğümüz çılgınlıklardan birisi olduğu için bu oyunu muhtemelen uzun bir süre boyunca göreceğiz ve duyacağız. Eğer oyunu oynamak istiyorsanız oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.