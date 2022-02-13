Efsanevi GoldenEye 007 Oyununu Geri Dönebilir

James Bond'un resmi Twitter adresinden yapılan açıklama ve Xbox'ta yayınlanan başarımların ardından oyuncuların akıllarına GoldenEye 007 oyununun geri dönebileceği ihtimali takıldı. Yayınlanan bu bilgiler birçok insanı sevindirirken, oyunun geliştiricilerinden ve Xbox'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Klasik James Bond filmi GoldenEye’ın 1997 yılında çıkan ve bir dönemi kasıp kavuran oyunu GoldenEye 007, uzun bir süre Nintendo64’ün gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olarak kabul edildi. Oynayan insanların çoğunun bir dönem en sevdiği oyun oldu ve öyle ki yıllar sonra gelen grafik iyileştirmesinde bile oyun tekrar bir patlama yaşadı.

Efsanevi oyun her ne kadar tarihe karışmış gibi görünse de James Bond hayranlarını sevindirecek bazı haberlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde Xbox'ın CEO'su Phil Spencer tarafndan yapılan açıklamayı hatırlarsınız. Bazı eski oyunların geri gelebileceğini söyleyen Spencer'ın bahsettiği oyunlardan birisinin GoldenEye 007 olabileceği düşünülüyor. Peki bunu bizlere düşündürten ne oldu? Gelin bakalım...

GoldenEye 007’nin 55 başarımı Xbox’ta yayınlandı

James Bond’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı hatırlatacak olursak paylaşımda şöyle diyordu: “Bu yıl James Bond serisinin 60. yılını kutluyoruz. 2022’deki duyurulara, etkinliklere ve yeni içeriklere dikkat edin.” Atılan bu tweetle kafaları karıştıran James Bond ekibi, Golden Eye 007'nin yeni bir oyununun çıkmasından ümidini kesenleri de düşündürmüştü.

Bu açıklamanın ardından çok geçmemişti ki, geçtiğimiz günlerde Xbox’ta GoldenEye 007’nin 55 başarımı ve bir de küçük resmi paylaşıldı. Yapılan bu sızıntının ardından oyunun Xbox’ta yeniden düzenlenmiş bir versiyonunun çıkması olasılık kazandı.

Yıllar önce yine Xbox tarafından GoldenEye 007’nin Xbox Live Arcade sürümünün geliştirilmekte olduğu bildirilmişti ancak Xbox’ın yöneticilerinden Phil Spencer, ‘GoldenEye 007’nin Xbox’ta olmamasının sebebinin oyunun haklarından kaynaklandığını’ söylemişti. Oyunun haklarıyla ilgili sorun giderildiyse belki de önümüzdeki günlerde Xbox’ta GoldenEye 007’nin bir yeniden düzenlenmiş versiyonunu bile görebiliriz.

İşte bizleri GoldenEye 007'nin tekrar yayınlanacağına inandıran o tweetler:

Bu yıl James Bond serisinin 60. yılını kutluyoruz. 2022 boyunca duyurular, etkinlikler ve yeni içerikler için hazır olun.

GoldenEye 007 için bir başarım listesi ortaya çıktı.

Exophase'e göre GoldenEye 007, Xbox One için çıkacak.