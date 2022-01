Tüm dünyanın severek ve yıllardır takip ettiği meşhur İngiliz ajanı anlatan film serisi James Bond, uzun yıllardır Daniel Craig tarafından canlandırılıyordu. No Time To Die filminin ardından Bond rolünden emekli olan Craig’in ardından yeni 007 kim olacak sorusuna, yapımcı Barbara Broccoli’den yanıt olabilecek bir açıklama geldi.

Daniel Craig, efsaneleştiği James Bond rolünden ilk defa emekli olurken serinin hayranları onun arkasından kimin geleceğini hep merak etmişlerdi. Şimdi No Time To Die filmiyle tamamen emekli olan Craig’in ardından Cillian Murphy, Tom Hardy, Lashana Lynch ve hatta Henry Cavill gibi aktörler James Bond rolü için hep gündeme geldi. Ancak ortaya atılan yeni bilgi bu aktörlerden hiçbiri ile ilgili değil.

James Bond filminin yapımcısı Barbara Broccoli’nin yakın zamanlarda yaptığı bir röportajda söylediğine göre daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen bir isim, James Bond rolüyle izleyici karşısına çıkabilir.

İşte o isim: Idris Elba

Barbara Broccoli’nin dediğine göre Idris Elba, James Bond için düşünülen aktörler arasındaki yerini büyük bir güç ile koruyor. Broccoli tam olarak şunları söylüyor: “İdris’i tanıyoruz, onunla arkadaşız ve kendisi harika bir aktör. Bir bakıma o da yapımcılar ve yönetmenler arasındaki konuşmalarımızın içinde yer aldı ancak şu an için bir şey söylemek zor. Sanırım No Time To Die filmi tam potansiyeline ulaşınca ve Daniel Craig bu durumun etinden sütünden tamamen faydalandığında yeni birini gerçek anlamıyla konuşmaya başlayabiliriz.”

Daniel Craig bu sefer Bond rolünden tam anlamıyla emekli oldu. Her ne kadar Craig artık Bond olmasa da yapımcı Broccoli, serinin hayranlarına Bond’un geri geleceğine temin etti. Ek olarak Idris Elba, 2015 yılında Hollywood Reporter’a verdiği demeçte eğer şansı olursa James Bond olmak isteyebileceğini söylemişti.