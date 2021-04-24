Yerli kripto borsalarında adeta sular durulmuyor. Art arta gelen erişim problemi haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar, kripto borsası GoldexCoin'e erişemediklerini belirtirken, şirketten de konuya ilişkin açıklama geldi.

Geçtiğimiz bir hafta, ülkemizde kripto borsaları için akıl almaz derecede hareketli geçti. Arka arkaya gelen can sıkıcı haberler kripto piyasasına olan güveni düşürürken kullanıcılarda büyük bir tedirginlik oluşmuş durumda. Üstelik henüz var olan gündem durulmadan sürekli yeni haberlerle karşılaşmaya devam ediyoruz.

İlk olarak Thodex ve ardından geçtiğimiz gün VeBitcoin'den gelen haberlerin ardından bugün bir diğer yerli kripto borsasından tatsız haberler gelmeye başladı. Kullanıcıların erişim sağlayamadığını bildirdiği GoldexCoin, bildirilen problemler sonrası konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

'Mükerrer işlemler ve sistemsel sorunlar' gerekçe gösterildi:

GoldexCoin'in web sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada, yaşanan erişim sorunlarının yalnızca Gldx Token için olduğu ve diğer tüm işlemlerin aktif olduğu bildirildi. Sorunlar giderildikten sonra Gldx Token'in alım satımlara yeniden açılacağını bildiren GoldexCoin, herhangi bir kaybın söz konusu olmayacağını ifade etti.

GoldexCoin'in web sitesi üzerinden yayınladığı açıklama şu şekilde;

''23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında herhangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir.

Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin.

Goldexco.in Ailesi''

Erişim problemlerine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten GoldexCoin, konuya ilişkin ayrıca bir açıklama daha yaptı. Yine web sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada ''Medya’da çıkan 'Siteye Erişilemiyor' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sitemize erişim mevcut olup sadece Gldx Token bölümü alım/satıma kapalıdır. Yapılan haberlerin kaynakları tespit edilip ilgili yerlere suç duyurusunda bulunulacaktır. Bizi takip etmeye devam ediniz'' ifadeleri yer aldı.