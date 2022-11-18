Google'ın kendi uygulama mağazasını kurmak için harekete geçen büyük oyun geliştiricilere para saçtığı açığa çıktı. Epic Games tarafından açılan bir davadaki dosyaya giren bilgilere göre Google, karardan vazgeçirmek için Activision'a 360 milyon dolar verdi.

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunları arasında yer alan Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, 2020 yılında Google ile Apple'a yönelik bir dava açmıştı. Şirket, bu davada her iki teknoloji devinin de rekabeti engelleyici hamleler yaptığını ileri sürüyordu. Mahkeme evraklarından gelen son bilgiler, Google ile ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarmış durumda.

Mahkeme evraklarında yer alan bilgilere göre video oyun dünyasının önde gelen isimleri, bir araya gelip yeni bir uygulama mağazası kurmak istedi. Böylelikle Google Play Store'a olan zorunluluk ortadan kalkacaktı. Bu planı duyunca harekete geçen Google ise 24 video oyun geliştiricisi ile iletişime geçti ve kesenin ağzını açtı.

Karardan vazgeçilmesi için Activision'a ödenen para 360 milyon dolar!

Edinilen bilgilere göre Google'ın uygulama mağazasından vazgeçirmek için kapısını çaldığı şirketlerden bir tanesi, Call of Duty serisinin arkasındaki ekip olan Activision'dı. Şirket, üç yıllık süreç için Activision'a tam 360 milyon dolar ödeme yaptı. Ayrıca League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, Ubisoft, Nintendo ve birkaç tane de uygulama geliştiricisi ile iletişime geçildiği ve benzer anlaşmalar için görüşüldüğü ifade ediliyor. Ancak Google'ın bahsi geçen şirketlerle anlaşıp anlaşmadığı net değil.

Google, Epic Games'in açtığı davadaki iddiaları ilk günden beri reddetti. Ayrıca bugün ortaya çıkan iddialar ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yalnızca Google değil Activision, Riot Games ve Ubisoft gibi diğer şirketler de sessizliğini koruyor. Görünen o ki Google, alternatif uygulama mağazasının şirkete milyarlarca dolara mal olacağını anlayıp, buna göre aksiyon almaya çalıştı...