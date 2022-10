Apple'ın Fransa'dan Aldığı 1,1 Milyarlık Ceza Düşürüldü!

Fransa'nın Apple'a 2020 yılında rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği 1,1 milyar euroluk cezanın düşürüldüğü açıklandı. Mahkeme, rekor cezayı 372 milyon euroya düşürme kararı aldı.

Teknoloji devi Apple, daha önce birçok kez rekabet konusundaki cezalarla gündeme geldi. Örneğin bundan birkaç ay önce Birleşik Krallık’tan gelen haberlerde şirketin 1 milyar dolara yakın ceza ödeyebileceği ortaya çıktı.

ABD merkezli şirket, bunun dışında 2020 yılında da Fransa’dan büyük bir cezayla karşılaştı. Rekor olarak nitelendirilen bu cezanın miktarı ise 1,1 milyar euro idi. Şimdi ise bu konuyla ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı ve teknoloji devinin cezasının düşürüldüğü aktarıldı.

Apple’ın cezası 372 milyon euroya düşürüldü

Fransa’da bir temyiz mahkemesi, Apple’ın yediği 1.1 milyar euroluk cezada indirime gitme kararı aldı. Reuters ve Bloomberg tarafından aktarılan haberlerde, cezanın 728 milyon euro azaltılarak 372 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi. %66'lık bir indirme giden mahkeme, orijinal cezayı ‘orantısız’ olarak nitelendirirken yeni cezanın şirketin yanlış davranıştan caydırmak için yeterli olduğunu ifade etti.

Apple’ın bir sözcüsü de Reuters’a yaptığı bir açıklamada, on yıldan daha önceki uygulamalarla ilgili olduğu için kararın tamamen bozulması ve şirketin hiçbir şey ödememesi gerektiğine inandıklarını ifade etti: “Mahkeme, Fransız Rekabet Kurumu’nun kararının bir kısmını doğru bir şekilde değiştirmiş olsa da kararın tamamen bozulması ve temyize gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. Karar, şu an kullanımda olmadığı Fransız otoriteler tarafından bile kabul edilen, on yıldan daha önceki uygulamalarla ilişkilidir.”

Ne olmuştu?

Karar, Fransa’nın rekabet otoritesi tarafından 2020 yılında verilmişti. 2012’de incelemelere başladığını belirten rekabet kurumu, Apple’ı ürünleri için perakende pazarını manipüle etmekle suçlamıştı. ‘Rekabet kurallarına uymadığı’ belirtilen şirketin, bazı perakendecilerin ürünlerinin fiyatlarını düşürmesini kısıtladığı ifade edilmişti. Buna ek olarak teknoloji devi, kendi mağazalarına kıyasla bazı perakendecilere verdiği iPad sayısını sınırlamakla da suçlanmıştı.