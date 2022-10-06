Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Apple'ın Avrupa'da uyguladığı App Store zammına yönelik tepki dolu bir açıklama yaptı. CEO, Apple'ı çaresiz kiracılardan nemalanan ev sahiplerine benzetti.

Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle ve ABD’nin agresif faiz kararlarıyla birlikte zor duruma düşen Avrupa Birliği’nin ortak para birimi euro, 20 yıl sonra ilk kez dolardan daha değersiz oldu. Bir dolar, günümüzde 0,99 ABD dolarına eşit durumdayken bu değer, 0,96’ya kadar düşmüştü.

Doların euro karşısında değer kaybetmesiyle birlikte pek çok şirket, Avrupa’daki hizmetlerinin fiyatlarında zam yapma kararı almıştı. Bunlardan sonuncusu da Apple olmuştu. Apple, euro kullanan tüm ülkelerde App Store fiyatlarını artıracağını açıklamıştı. Bugün, bu açıklamaya bir tepki, yakından tanıdığımız bir yerden geldi.

Epic Games CEO'sundan Apple'a karşı açıklama

Apple ile App Store’daki komisyon nedeniyle davalık olan ve bu davadan kısmi zaferle ayrılan Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, bugün Apple’a yeniden rest çekti. Sweeney, Apple’ı gidecek hiçbir yeri olmayan kiracılara sahip bir ev sahibine benzetti. Sweeney’nin açıklaması şu şekildeydi:

“Bir ev sahibinin, kiracıların bu konuda hiçbir söz hakkı veya gidecek başka bir yeri olmadan küçük işletme kiracısına fiyatlarını artırmaları gerektiğini söylediğini hayal edin. Apple’ın yaptığı şey de tam olarak bu ve tek amacı gelirini artırmak. Herhangi bir gerekçe göstermeden birden fazla ülkedeki geliştiricilere tek taraflı olarak fiyat artışı dayatıyorlar. Geliştiricilerin uymaktan başka seçeneği yok çünkü App Store bir milyardan fazla iOS kullanıcısına ulaşmanın tek yolu.”

Apple’ın tartışma olan zammı ne kadardı?

App Store, geliştiriciler tarafından serbest belirlenen fiyatlardan ziyade önceden belirlenen fiyat basamaklarıyla hizmet sunuyor. Bu kapsamda en düşük fiyatın bulunduğu basamak, daha önce 0,99 euro idi. Fakat yeni zamla bu fiyat 1,19 euroya tırmandı. Yani Avrupa’da en ucuz App Store uygulaması ya da hizmeti, 0,20 euro zamlandı. En yüksek basamak fiyatıysa 999 eurodan 1199 euroya yükseldi.