Google, yaptığı bir açıklamayla aylık 9 bin TL'ye sattığı AI Ultra aboneliğine "YouTube Premium" da eklendiğini duyurdu. Hâliyle bu durum kullanıcılardan tepki çekti.

Yapay zekâ konusunda en önde gelen firmalardan biri olan Google, bu gelişmiş özelliklerine de belli ücretli abonelikler yoluyla erişim imkânı tanıyordu. Bu abonelikler arasında “AI Pro” ve “AI Ultra” gibi seçenekler vardı. AI Pro, aylık 719 TL’ye satılırken AI Ultra aboneliği aylık 8.999 TL’ye satılıyordu. Ultra’yı indirimle 3 aylığına 4.499,99 TL’ye almak mümkündü.

Yani AI Ultra inanılmaz pahalı, çok az sayıda insan için erişilebilir olan bir paket. Ultra’da Gemini modellerinde yükseltilmiş sınırlamalardan Veo 3 ve 30 TB toplam depolamaya kadar birçok avantaj sunuluyordu. Şimdi ise Google, yaptığı bir paylaşımla AI Ultra’ya bir özellik daha eklendiğini duyurdu.

AI Ultra alana YouTube Premium da verilecek

Google Türkiye’nin resmî X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye de dahil 40 ülkede “AI Ultra” aboneliği satın alanların artık bir avantajdan daha yararlanabileceği belirtildi. Artık kullanıcılar, aylık 9 bin TL ödedikleri AI Ultra aboneliği ile YouTube Premium erişimine de sahip olacak.

Hâliyla Google’ın bu özelliği eklemesi karışık yorumlar aldı. Kullanıcılar, 9 bin TL’lik abonelik satılmasına tepkiliyken bir de YouTube Premium’un eklenmesine tepki gösterdi ve bu hamleyi gülünç buldu. YouTube Premium’un aylık 79,99 TL’ye satıldığını belirtelim. Sırf YouTube Premium eklendi diye 9 bin TL ödeyip AI Ultra alan pek olmayacaktır.

Kullanıcılardan gelen bazı tepkiler:

Google AI Pro ve AI Ultra aboneliklerinin tüm detayları için: