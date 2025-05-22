Google, I/O 2025 etkinlikleri kapsamında yapay zekâ için yeni abonelik planlarını duyurdu. Peki "Google AI Pro" ile "Google AI Ultra" olarak isimlendirilen bu paketler arasında ne gibi farklar var? Hangi kullanıcı, hangi paketi satın almalı?

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz günlerde düzenlediği I/O 2025 etkinliklerinde Gemini için hazırladığı yeni paketlerini duyurdu. "Google AI Pro" ve "Google AI Ultra" olarak isimlendirilen bu paketler, sırasıyla 19,99 dolar ve 249,99 dolarlık fiyat etiketleriyle en azından Türkiye'deki kullanıcılar için devasa bir maliyet oluşturdu.

Peki bu paketler arasında nasıl bir fark var? Hangi tür kullanıcının hangi Google AI paketine ihtiyacı olacak? Bu haberimizde Google'ın yeni abonelik planları arasındaki farklara bakacağız ve kimin hangi paketi alması gerektiğini detaylıca konuşacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte Google AI Pro ile Google AI Ultra arasındaki farklar:

Özellik Gemini Ücresiz Sürüm Google AI Pro Google AI Ultra Gemini 2.5 Pro erişim Sınırlı erişim Genişletilmiş erişim Sınırsız erişim Gemini 2.5 Flash erişim Sınırlı erişim Genişletilmiş erişim Sınırsız erişim Deep Research Gemini 2.0 Flash

ile sınırlı erişim Gemini 2.5 Pro

ile genişletilmiş erişim Gemini 2.5 Pro

ile sınırsız erişim Video oluşturma Yok Veo 2'ye sınırlı erişim Veo 3'e sınırlı erişim Görsel oluşturma Genel erişim Genel erişim Genel erişim Sesli özet Sınırlı erişim Genişletilmiş erişim Sınırsız erişim Bağlam penceresi 32 bin 1 milyon 1 milyon

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Gemini ücretsiz sürümü, üretken yapay zekânın yeteneklerinden oldukça sınırlı miktarda faydalanabilmenizi sağlıyor. Ancak bu sürüm, sıradan kullanıcılar için yeterli. En azından günlük ihtiyaçları göz önünde bulunduracak olursak.

Google AI Pro ile Google AI Ultra arasındaki en temel fark ise Gemini'ın yetenekleri için uygulanan sınırlamalar. Pro paket, ücretsiz versiyona göre daha geniş kapsamlı kullanım imkânı sunuyor. Google AI Ultra ise üretken yapay zekâdan tam anlamıyla faydalanılmasına izin veriyor.

Ancak Pro ile Ultra paket arasında çok önemli bir fark daha var

Google AI Pro ile Google AI Ultra arasındaki belki de en önemli fark, video üretim yeteneği. Google AI Pro'yu satın alan kullanıcılar, uzun zamandır kullanılabilen Veo 2 modeline sınırlı erişim hakkı kazanıyorlar. Google AI Ultra paketinde ise Google'ın yine I/O 2025'te duyurduğu Veo3'e erişim hakkı veriliyor. Veo 3, ultra gelişmiş yapısı ve ses de üretebiliyor olması ile daha çok içerik üreticiler ve profesyoneller için iş görür diyebiliriz. Ancak daha basit video üretme işleri için Veo 2 de tercih edilebilir.