Google, Android platformunda yaptığı yenilikleri CES 2024'te tanıttı. Platform, farklı cihazların bir arada akıcı bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak.

Android'i genel olarak akıllı telefonlarımızdaki işletim sistemi olarak bilsek de aslında Android bir platform ve açık kaynak kodlu bir yapıya sahip. Yine de iş Android'in farklı cihazlara yayılması ve büyük atılımlarının yapılması olduğunda liderlik rolünü üstlenen firma Google oldu. Google, CES 2024'te Android için yenilikler duyurdu.

İşte Google'ın açıkladığı yenilikler:

Veri paylaşımında yeni dönem

Görseller, dosyalar ve mesajlar paylaşılması için yeni bir yöntem geliştiren Google, Samsung ile işbirliğine giderek Quick Share özelliğini tüm Android cihazlara açıyor. Böylece Android ve Chromebook arasında da iletişime geçmek mümkün oluyor. Chromebook'lar için Google, LG gibi firmalarla iş birliğine gidiyor. Bundan sonra sadece Quick Share paylaşma butonuna basarak yakınlarımızdaki cihazlarla paylaşımda bulunabilmek mümkün oluyor.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise Android cihazlarımızı Bluetooth üzerinden bağlamanın da kolaylaşması oldu. Fast Pair adlı bu bağlantı sayesinde kulaklıklar ya da cihazlar, sadece akıllı telefonlara ve Chromebook'lara değil televizyonlara da bağlantı yapmayı sağlıyor. Google, bugüne kadar bu özellikle 600 milyon cihazın birbirine bağlandığı ifade ediliyor.

İçerikleri aktarmada yeni dönem

Ayrıca Google, Chromecast'i daha fazla uygulama ve cihaza getirme çalışmalarına da devam ediyor. Bugünden itibaren TikTok içerikleri telefonlardan Chromecast yerleşik cihazlarına yayılabiliyor. Yakında TikTok canlı yayınları da ekranlara yansıtılabilecek. Bu özellik yeni gelecek pek çok akıllı televizyonda da standart olacak. Yıl içerisinde YouTube, Spotify gibi platformların içerikleri de telefonlarımızdan ekranlara ya da tabletlere gönderilebilecek.

Android Auto da güncelleniyor

Google ayrıca otomotiv sektöründe de Android işletim sistemini kullanmak için çalışmalarına devam ediyor. Android Auto için gelen güncellemeler ile birlikte elektrikli otomobiller gerçek zamanlı olarak batarya bilgisini Google Haritalar ile paylaşabiliyor. Böylece araç, yolda uygun noktalarda şarj için yönlendirmelerde bulunabiliyor. Ayrıca Google Haritalar, Google asistan ve bazı diğer ek özellikler de Android Auto kullanan araçların bilgi eğlence ekranlarından erişilebilir olacak. Bu özellikler ilk olarak Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning modelde bulunacak.